Блогер Арсен Маркарян не признал вину на допросе в СК
В ходе допроса задержанный блогер Арсен Маркарян не признал вину, сообщили в Следственном комитете РФ.
В столичном ГСУ СК Маркаряну было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо интернета).
Следствие 25 августа будет ходатайствовать перед Таганским райсудом Москвы о его аресте.
По версии следствия, не позднее 25 февраля Маркарян разместил на одном из видеохостингов видеозапись, оскорбляющую память защитников Отечества.
Вечером 23 августа инспекторы ДПС остановили машину, в которой находился блогер, на Можайском шоссе возле подмосковной Кубинки. Во время задержания он прятался в багажнике.