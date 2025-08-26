«Аэрофлот» предупредил об изменениях в расписании рейсов из-за ограничений
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о корректировке расписания рейсов в связи с временными ограничениями на вылет и прилет в ряде российских аэропортов. Об этом говорится в опубликованном сообщении перевозчика.
По данным компании, меры затронули аэропорты центральных регионов, Санкт-Петербург («Пулково»), а также воздушные трассы в Ленинградской области, что повлияло на рейсы в/из Калининграда.
«Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах», – уточнили в компании.
Пассажирам рекомендовано следить за актуальной информацией на онлайн-табло, сайте авиакомпании, информационных табло в аэропортах и за объявлениями по громкой связи. Тем, чьи рейсы отменены, предлагается бесплатное перебронирование или возврат средств.
До этого Росавиация сообщила о снятии ограничений в «Пулково» и Нижнекамске. В Санкт-Петербурге они действовали с 04:56 до 07:58 мск, за это время пять рейсов ушли на запасные аэродромы. Ночью 26 августа ограничения вводились также в аэропортах Казани, Пскова, Нижнего Новгорода и Волгограда.