«Аэрофлот» предупредил об изменениях в расписании рейсов из-за ограничений

До этого Росавиация сообщила о снятии ограничений в «Пулково» и Нижнекамске. В Санкт-Петербурге они действовали с 04:56 до 07:58 мск, за это время пять рейсов ушли на запасные аэродромы. Ночью 26 августа ограничения вводились также в аэропортах Казани, Пскова, Нижнего Новгорода и Волгограда.