Собянин: в зоне спецоперации находятся около 90 000 москвичей
В зоне проведения спецоперации находятся около 90 000 жителей столицы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью «Комсомольской правде».
По его словам, речь идет как о мобилизованных, так и о жителях, заключивших контракт. «Часть ребят – это профессиональные военные», – отметил мэр.
При заключении контрактов Москва делает разовые выплаты, а затем ежемесячные доплаты.
Собянин подчеркнул, что Москва оказывает значительную помощь Минобороны, включая производство и бесплатную поставку дронов, а также поддержку систем ПВО. В городе строятся новые производственные площади, которые передаются под нужды оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, работает волонтерское движение, которое направляет гуманитарную помощь бойцам. В Москве также расположены крупнейшие госпитали для лечения раненых и реабилитационный центр в Вороновском.
По словам градоначальника, тем, кто закончил службу и вернулся в город, помогают с реабилитацией, лечением и трудоустройством.
18 августа стало известно, что на Поклонной горе откроют выставку о подвигах участников спецоперации. Стоимость проекта составит 100,6 млн руб. Экспозиция расскажет о причинах и этапах спецоперации, а также увековечит память о подвигах ее участников.