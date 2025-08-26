Резервный самолет Air China прилетит в Нижневартовск

Кореняко напомнил, что 26 августа при выполнении рейса Лондон – Пекин экипаж Boeing 777-300 Air China решил сесть на запасной аэродроме в России. Предварительной причиной стала неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры оперативно предоставили ему данные о ближайших запасных аэродромах. Специалисты филиала «Аэронавигация Севера Сибири» помогли экипажу при следовании по наиболее короткому маршруту на запасной аэродром Нижневартовск и проинформировали его о метеорологической обстановке и параметрах рабочей взлетно-посадочной полосы.