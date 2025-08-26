Резервный самолет Air China прилетит в Нижневартовск
Резервный борт авиакомпании Air China прилетит в Нижневартовск в 14:00 мск и вылетит в Пекин в 18:00 мск для перевозки пассажиров после вынужденной посадки лайнера авиаперевозчика в аэропорту Нижневартовска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Кореняко напомнил, что 26 августа при выполнении рейса Лондон – Пекин экипаж Boeing 777-300 Air China решил сесть на запасной аэродроме в России. Предварительной причиной стала неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры оперативно предоставили ему данные о ближайших запасных аэродромах. Специалисты филиала «Аэронавигация Севера Сибири» помогли экипажу при следовании по наиболее короткому маршруту на запасной аэродром Нижневартовск и проинформировали его о метеорологической обстановке и параметрах рабочей взлетно-посадочной полосы.
В результате самолет произвел благополучную посадку в Нижневартовске через час после объявления сигнала PAN. На борту воздушного судна были 15 членов экипажа и 250 пассажиров.
26 августа в транспортной прокуратуре заявили о вынужденной посадке самолета Air China в аэропорту Нижневартовска. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди пассажиров. Сургутская транспортная прокуратура контролирует работу служб воздушной гавани.
7 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» приземлился в Астрахани после срабатывания сигнализации во время полета. Воздушное судно выполняло рейс U6-221. На его борту сработала сигнализация, которая не позволяла безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром.