Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Резервный самолет Air China прилетит в Нижневартовск

Ведомости

Резервный борт авиакомпании Air China прилетит в Нижневартовск в 14:00 мск и вылетит в Пекин в 18:00 мск для перевозки пассажиров после вынужденной посадки лайнера авиаперевозчика в аэропорту Нижневартовска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Кореняко напомнил, что 26 августа при выполнении рейса Лондон – Пекин экипаж Boeing 777-300 Air China решил сесть на запасной аэродроме в России. Предварительной причиной стала неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры оперативно предоставили ему данные о ближайших запасных аэродромах. Специалисты филиала «Аэронавигация Севера Сибири» помогли экипажу при следовании по наиболее короткому маршруту на запасной аэродром Нижневартовск и проинформировали его о метеорологической обстановке и параметрах рабочей взлетно-посадочной полосы.

В результате самолет произвел благополучную посадку в Нижневартовске через час после объявления сигнала PAN. На борту воздушного судна были 15 членов экипажа и 250 пассажиров.

26 августа в транспортной прокуратуре заявили о вынужденной посадке самолета Air China в аэропорту Нижневартовска. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди пассажиров. Сургутская транспортная прокуратура контролирует работу служб воздушной гавани.

7 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» приземлился в Астрахани после срабатывания сигнализации во время полета. Воздушное судно выполняло рейс U6-221. На его борту сработала сигнализация, которая не позволяла безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных