CNN Turk: пловец Свечников мог утонуть или оставить браслет с чипом в море

Свечников пропал 24 августа в ходе межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле. Его родственница рассказала, что, по словам осматривавшего пловцов врача, другие спортсмены в последний раз видели россиянина посреди Босфора. Согласно сведениям морской службы, сигнал от российского пловца в последний раз был зафиксирован на берегу.