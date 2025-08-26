CNN Turk: пловец Свечников мог утонуть или оставить браслет с чипом в море
Российский пловец, кандидат в мастера спорта Николай Свечников мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде. Об этом пишет CNN Turk.
Отмечается, что такие браслеты были надеты пловцам перед гонкой. Но в них отсутствует функция GPS, поэтому местоположение Свечникова в море невозможно определить. Устройство может зафиксировать только момент входа и выхода пловца в воду.
«В отношении исчезновения рассматриваются две версии: либо он утонул, либо с другого берега бросил браслет в море», – говорится в материале.
Свечников пропал 24 августа в ходе межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле. Его родственница рассказала, что, по словам осматривавшего пловцов врача, другие спортсмены в последний раз видели россиянина посреди Босфора. Согласно сведениям морской службы, сигнал от российского пловца в последний раз был зафиксирован на берегу.
25 августа Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что занимается подготовкой запроса Турции из-за инцидента со Свечниковым. Anadolu проинформировало, что турецкие спасатели ищут Свечникова на всей территории Босфорского пролива.