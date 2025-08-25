Турецкие спасатели ищут пропавшего российского пловца в Босфорском проливе
Турецкие спасатели проводят работу по поиску российского пловца, кандидата в мастера спорта Николая Свечникова, который пропал во время заплыва, на всей территории Босфорского пролива. Об этом сообщает Anadolu, передает «РИА Новости».
По данным агентства, морская полиция и береговая охрана начали поиски сразу после поступления информации о пропаже Свечникова. В первую очередь спасатели обыскивают территорию на отрезке между причалами Канлыджа и Куручешме, где прошло соревнование.
Свечников пропал во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле 24 августа. Родственница Свечникова рассказала, что, по словам осматривавшего пловцов врача, другие спортсмены в последний раз видели его посреди Босфора. Согласно сведениям морской службы, сигнал от российского пловца в последний раз был зафиксирован на берегу.
Генконсульство России в Стамбуле 25 августа сообщило, что занимается подготовкой запроса турецкой стороне из-за инцидента со Свечниковым. По данным диппредставительства, в настоящее время не поступало официальной информации от турецкой стороны по данному вопросу.