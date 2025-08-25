Турецкие спасатели ищут пропавшего российского пловца в Босфорском проливе

Свечников пропал во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле 24 августа. Родственница Свечникова рассказала, что, по словам осматривавшего пловцов врача, другие спортсмены в последний раз видели его посреди Босфора. Согласно сведениям морской службы, сигнал от российского пловца в последний раз был зафиксирован на берегу.