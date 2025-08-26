Минздрав предложил сделать все бюджетные места в медвузах целевыми
Все бюджетные места в медицинских и фармацевтических вузах могут стать целевыми. С таким предложением выступил Минздрав, передает ТАСС.
Согласно инициативе, студенты, обучающиеся на бюджетной основе по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического образования, будут обязаны заключать договор о целевом обучении.
Законопроект предусматривает усиление ответственности для граждан, заключивших такой договор. При нарушении его условий устанавливается выплата в бюджет компенсации в объеме суммы, затраченной на подготовку специалиста, включая меры поддержки. Кроме того, предусмотрен штраф в сумме двукратного размера компенсации.
Инициатива касается студентов высшего медицинского и фармацевтического образования, а также выпускников среднего профессионального медицинского образования, которые могут стать заказчиками целевого обучения.
«Ведомости» со ссылкой на проект закона, разработанного Минздравом, писали в мае, что за неотработанное целевое обучение на медицинских и фармацевтических специальностях колледжей и вузов студент должен будет заплатить компенсацию в пользу бюджета. Она будет равна трехкратному размеру понесенных расходов на его образование.
Согласно документу, те, кто заключил договор о целевом обучении и завершил его, должны будут работать по своей специальности в медицинской организации в интересах заказчика в течение трех лет. В случае принятия документа правило вступит в силу с 1 января 2026 г.