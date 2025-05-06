Медикам-целевикам грозит трехкратное увеличение штрафов за неотработку

До поступления в университет абитуриент может заключить договор с работодателем. Тот, в свою очередь, обязан трудоустроить выпускника после его обучения. Прием на целевое обучение – это прием на места, финансируемые за счет бюджета. Конкретные заказчики не оплачивают обучение, они предоставляют меры поддержки – например, стипендии, жилье, оплату проезда и т. д. На данный момент если обучавшийся по целевому договору его нарушил, то он обязан вернуть заказчику сумму, эквивалентную стоимости мер поддержки, а также вернуть государству полную стоимость предоставленных образовательных услуг.

По медицинским специальностям большинство бюджетных мест в 2024/25 учебном году – целевые, следует из квот, утвержденных правительством. Например, по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» их доля составляет 76%. По самым дефицитным направлениям ординатуры («Акушерство и гинекология», «Неонатология», «Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская эндокринология», «Хирургия» и др.) их доля достигает 100%.