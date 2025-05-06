Медикам-целевикам грозит трехкратное увеличение штрафов за неотработку

Медикам-целевикам грозит трехкратное увеличение штрафов за неотработкуТочные суммы определят органы госвласти субъектов и органы местного самоуправления
За неотработанное целевое обучение на медицинских и фармацевтических специальностях колледжей и вузов студент должен будет заплатить компенсацию в пользу бюджета. Она будет равна трехкратному размеру понесенных расходов на его образование. Проект закона, который разработало Министерство здравоохранения, опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. Документ, если его примут, вступит в силу с 1 января 2026 г.
Изменения коснутся закона об образовании. Он дополняется новой статьей, которая носит название «Особенности обучения по образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования и исполнения обязательств по осуществлению трудовой деятельности после обучения».
Согласно документу, те, кто заключил договор о целевом обучении и завершил его, должны будут работать по своей специальности в медицинской организации в интересах заказчика в течение трех лет. А трудоустроиться выпускнику нужно в течение года после окончания обучения. Вместе с этим в проекте документа отмечается, что правительство имеет право определить, по каким специальностям целевики должны работать после учебы и на протяжении какого времени.
Для обязательной отработки после целевого обучения есть исключение – дальнейшее обучение по медицинским направлениям, если решение об этом было принято в течение года после выпуска. При этом абитуриент должен заключить новый договор о целевом обучении с тем же заказчиком, с которым подписывал предыдущий. Другие исключения определит правительство, как и правила мониторинга трудоустройства выпускников.
Порядок выплаты компенсации, равной трехкратному размеру расходов на целевое обучение, а также ее точную сумму будут определять органы государственной власти субъектов России или органы местного самоуправления. Формы договоров о целевом обучении утвердит Минздрав по согласованию с Министерством просвещения, а также Министерством науки и высшего образования. Кроме того, Министерство здравоохранения определит особенности установления контрольных цифр приема на целевое обучение в ординатуре.
Ответственностью за нарушение договора наделен и заказчик, говорится в проекте закона. При одностороннем расторжении он должен будет заплатить в бюджет сумму, равную потраченным на обучение средствам. Если заказчик отказался от заключения договора с бюджетником или расторгнул его в одностороннем порядке, до того как студент прошел первую промежуточную аттестацию, он должен будет заплатить компенсацию в размере расходов на первый год обучения гражданина.
Вместо повышения штрафов медицину в регионах нужно развивать так, чтобы работа соответствовала квалификации выпускников и давала шансы на профессиональное развитие, считает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, без современного оборудования и медикаментов квалификация врача теряется. В субъектах мало перспектив сменить рабочее место даже после отработанного целевого, в то время как в больших городах предлагаются более серьезные возможности, говорит Абанкина.
В апреле депутаты Госдумы приняли постановление о кадровом обеспечении образования и здравоохранения. Парламентарии рекомендовали правительству повысить ответственность студента за то, что тот не исполнил обязательства по целевому договору. До этого, в феврале 2024 г., Минздрав опубликовал проект закона, в котором ответственность за неотработки была ниже. Целевиков хотели обязать оплачивать штраф в двукратном размере затраченных на них средств.
Что такое целевое обучение
По медицинским специальностям большинство бюджетных мест в 2024/25 учебном году – целевые, следует из квот, утвержденных правительством. Например, по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» их доля составляет 76%. По самым дефицитным направлениям ординатуры («Акушерство и гинекология», «Неонатология», «Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская эндокринология», «Хирургия» и др.) их доля достигает 100%.
Российской системе здравоохранения не хватает более 23 000 врачей, сообщал в феврале министр здравоохранения Михаил Мурашко (цитата по ТАСС). А среди работников среднего медицинского персонала, по его словам, дефицит превышает 63 600 человек. Нехватка врачей в государственной системе здравоохранения – это проблема всех развитых стран, заявил «Ведомостям» директор Центра проблем организации, финансирования и межтерриториальных отношений в здравоохранении Финансового университета при правительстве Андрей Рагозин. За рубежом, например, прибегают к запрету врачам госбольниц совмещать работу в частных клиниках, рассказал он. Кроме того, в других странах обязательная отработка в регионах рассматривается как условие получения права на свободную практику, добавил Рагозин. По его словам, люди, получившие среднее медобразование, лучше учатся в медицинском университете и держатся за профессию врача, чем не имеющие такого опыта выпускники школ. В других странах работа в качестве среднего медицинского персонала рассматривается как льгота при поступлении в медвуз, заключил он.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой уточнить, на какие случаи, помимо продолжения обучения, будет распространяться освобождение от обязательного трудоустройства. «Ведомости» также поинтересовались, кто будет контролировать исполнение условий, прописанных в законе. Правительство перенаправило запрос в Минздрав.
Представитель пресс-службы Минздрава сообщил «Ведомостям», что работа над предложениями по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере медицинского образования продолжается. По его словам, в ней участвуют эксперты, образовательные организации, депутаты и сенаторы, регионы, общественные и пациентские организации.