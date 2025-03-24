Минобрнауки хочет готовить квалифицированные иностранные кадры для работы в РФ

Иностранцы уезжают из России потому, что нет устоявшейся практики стажировок, считает Нефедова. Она также обратила внимание, что в РФ мало компаний, которые были бы искренне заинтересованы в этом. Вместе с этим эксперт допускает, что ситуация изменится из-за дефицита кадров – это, по ее словам, вопрос времени и более четкой настройки. Цифровой профиль иностранного студента, если будет оформлен в формате CV (curriculum vitae – детально резюме) с дополнительными разделами, может помочь как работодателю, как и обучающемуся, заключила она.