Минобрнауки хочет готовить квалифицированные иностранные кадры для работы в РФ

Минобрнауки хочет готовить квалифицированные иностранные кадры для работы в РФДля этого ведомство разрабатывает «белый список» рекрутеров, привлекающих студентов, и цифровой профиль обучающихся в стране иностранцев
В Минобранауки заявили о востребованности квалифицированных выпускников-иностранцев на российском рынке труда. Глава ведомства Валерий Фальков призвал ректоров и проректоров университетов изучить, какое количество иностранных граждан поступает в российские вузы и сколько в итоге остается в стране. Такое заявление он сделал на стратегической сессии «Укрепление позиций России в международном образовательном пространстве» 21 марта.
По последним данным, которые привел Фальков, в России обучается свыше 395 000 иностранных студентов. При этом до 10% выпускников остаются работать в РФ. «С учетом большого дефицита практически во всех отраслях экономики и социальной сферы есть потенциал для адаптации иностранцев и их трудоустройства», – сказал министр. По его словам, один из глобальных трендов в высшем образовании – рост иностранных студентов и увеличение миграционных потоков.
По улучшению качества контингента иностранных студентов предстоит проделать большую работу – оно, по словам Фалькова, «оставляет желать лучшего». Согласно позиции министерства, в Россию должны приезжать те иностранцы, которые действительно хотят учиться, а не решать иные вопросы, получив студенческую визу. Для работы над качеством ведомство начало разрабатывать «белый список» положительно зарекомендовавших себя рекрутинговых компаний по привлечению иностранных студентов в российские вузы, сообщил он.
Старший научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Алена Нефедова пояснила, что со стороны московского правительства давно есть список компаний, которые являются участником этого проекта, но стоит популяризировать идею по всем регионам. При этом «инициатива не должна превратиться в формальные обязательства компании».
До 1000 российских и зарубежных юридических и физических лиц сотрудничают с российскими университетами в этом направлении, сообщил Фальков. Но такие агентства иногда оказывают некачественные услуги, что влечет риски для страны. Как отметил министр, «белого списка» недостаточно – нужно рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство.
По словам Нефедовой, с января 2023 г. уже есть возможность оформить разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО). В отличие от обычного разрешения на проживание это не требует ежегодного подтверждения и оформляется в более короткие сроки. «Однако очень мало работодателей и студентов про это знают, нужно популяризировать этот инструмент, чтобы студенты сами инициировали получение РВПО», – пояснила она.
Для того чтобы лучше понимать образовательную траекторию иностранных студентов, Минобрнауки совместно с Минцифры разрабатывает цифровой профиль иностранного студента, сообщил Фальков. Платформа будет содержать информацию о зачислении иностранца, данные о его успеваемости, месте регистрации, академическом отпуске, стажировках и трудовой деятельности, а также о визе. Профиль нужен для обмена информацией между вузами, студентами и государством, отметил Фальков.
До 500 000 человек
Сейчас только треть вузов (31%) отслеживают карьерную траекторию иностранцев, еще меньше – поддерживают рабочие контакты с ассоциациями выпускников (19%), сообщил министр. Только 22% университетов имеют структурное подразделение, которое оказывает содействие в трудоустройстве иностранных студентов, а 31% – поддерживают связь с работодателями, следует из данных Минобрнауки.
В структуре иностранных студентов, обучающихся в России, преобладают граждане стран СНГ. Их, по последним данным министерства, свыше 221 000 человек. Далее идут обучающиеся из Китая и Индии (более 51 000 и 30 000 соответственно). Всего на эти государства приходится более 76% от общего числа обучающихся иностранцев. В приоритете работы Минобрнауки по привлечению студентов находятся такие страны, как Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Вьетнам, Таиланд, Пакистан, Бразилия, Куба, Нигерия, Намибия, Мали, Нигер, Чад и т. д.
Учеба иностранных студентов в российских вузах – это и престижная миграция в глазах их соотечественников, и выход на рынок труда РФ владеющих русским языком квалифицированных специалистов, заявил «Ведомостям» руководитель группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер. По его мнению, после выпуска из университетов часть иностранцев могла бы получать вид на жительство (ВНЖ) и оставаться в РФ, а часть – возвращаться домой и рассказывать о положительном опыте обучения и жизни в стране.
Иностранцы уезжают из России потому, что нет устоявшейся практики стажировок, считает Нефедова. Она также обратила внимание, что в РФ мало компаний, которые были бы искренне заинтересованы в этом. Вместе с этим эксперт допускает, что ситуация изменится из-за дефицита кадров – это, по ее словам, вопрос времени и более четкой настройки. Цифровой профиль иностранного студента, если будет оформлен в формате CV (curriculum vitae – детально резюме) с дополнительными разделами, может помочь как работодателю, как и обучающемуся, заключила она.