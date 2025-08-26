Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе пройдут 28 августа
В образовательных учреждениях 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает Telegram-канал ведомства.
Минпросвещения совместно с МЧС, МВД и Росгвардией впервые провело всероссийские учения по действиям при террористической угрозе для работников школ и колледжей в августе 2023 г. Тогда в рамках мероприятий в школах проверили системы оповещения и отработали взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. В 2024 г. аналогичные учения прошли в школах, колледжах и летних лагерях 20 мая.
Позже «Единая Россия» предложила проводить учения также для родителей, а для детей ввести дополнительные занятия по оказанию первой помощи. Эту инициативу поддержали в Минпросвещения.