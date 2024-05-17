Антитеррористические учения в школах и лагерях по всей России пройдут 20 мая
Всероссийские антитеррористические учения пройдут в школах, колледжах и летних лагерях 20 мая. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании, посвященном старту этих учений.
«К проведению всероссийского учения в 10 утра по местному времени 20 мая приступить», – сказал он (цитата по ТАСС).
Минпросвещения совместно с МЧС, МВД и Росгвардией впервые провело всероссийские учения по действиям при террористической угрозе для работников школ и колледжей в августе 2023 г. Тогда в рамках мероприятий в школах проверили системы оповещения и отработали взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.
Позже «Единая Россия» предложила проводить учения также для родителей, а для детей ввести дополнительные занятия по оказанию первой помощи. Эту инициативу поддержали в Минпросвещения.