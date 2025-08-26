В Китае бывшего партийного функционера приговорили к казни за взятки
Суд приговорил бывшего законодателя провинции Хайнань Лю Синтая к казни и конфискации имущества за взятки на 316 млн юаней ($45 млн). Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
По мнению суда, экс-чиновник нанес значительный ущерб интересам страны и народа. Лю признал вину. Он взял на себя инициативу объяснить большинство зафиксированных фактов взяток, с которыми правоохранители еще не разобрались.
Приговор будет приведен в исполнение с отсрочкой на два года.
В ноябре 2024 г. Народный суд средней ступени в Гуйлине приговорил бывшего зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Гуандун Чэнь Цзисина к смертной казни. Его обвинили в получении взяток на сумму около 278 млн юаней ($38 млн).
По данным суда, на своем посту Чэнь напрямую и через третьих лиц получал материальные блага за помощь в проектах по недвижимости, передаче земли и в разрешении споров. После выхода на пенсию он продолжал пользоваться авторитетом и статусом бывшего зампредседателя. Чэнь добивался неправомерных льгот для некоторых подразделений в вопросах продвижения проектов, передачи земли и субсидии. При рассмотрении дела судом он сознался в содеянном.