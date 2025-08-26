В Китае бывшего партийного функционера приговорили к казни за взятки

По данным суда, на своем посту Чэнь напрямую и через третьих лиц получал материальные блага за помощь в проектах по недвижимости, передаче земли и в разрешении споров. После выхода на пенсию он продолжал пользоваться авторитетом и статусом бывшего зампредседателя. Чэнь добивался неправомерных льгот для некоторых подразделений в вопросах продвижения проектов, передачи земли и субсидии. При рассмотрении дела судом он сознался в содеянном.