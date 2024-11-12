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Суд в Китае приговорил чиновника к смертной казни за взятки размером $38 млн

Ведомости

Народный суд средней ступени в городе Гуйлинь приговорил бывшего зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) провинции Гуандун Чэнь Цзисина к смертной казни, сообщается на сайте китайских судов. Он обвиняется в получении взяток, общая сумма которых составила около 278 млн юаней ($38 млн).

«Народный суд средней ступени Гуйлиня постановил, что поведение подсудимого представляет собой преступление в виде получения взяток и использования влияния. Чэнь Цзисин получил особо крупную сумму взяток и причинил большой ущерб интересам страны и народа», – говорится в сообщении суда. До исполнения приговора Чэнь два года проведет в тюрьме. Суд пожизненно лишил его политических прав и конфисковал имущество, а также оштрафовал на 200 000 юаней ($27 660).

По результатам судебного разбирательства установлено, что Чэнь, будучи заместителем председателя постоянного комитета ВСНП, напрямую и через третьих лиц получал материальные блага за помощь в проектах по недвижимости, передаче земли и в разрешении споров. После выхода на пенсию Чэнь продолжал пользоваться авторитетом и статусом бывшего зампредседателя. По данным суда, он добивался неправомерных льгот для некоторых подразделений в таких вопросах, как продвижение проектов, передача земли и субсидии.

В суде отметили, что при рассмотрении дела судом Чэнь сознался в содеянном. Преступление в виде использования влияния при получении взяток приравняли к явке с повинной. В ходе расследования были предоставлены улики, их достоверность подтверждена. В заявлении ведомства также указано, что приговор не может быть приведен в исполнение немедленно. Чэнь взял на себя инициативу объяснить большинство зафиксированных фактов взятки, с которыми правоохранительные органы еще не разобрались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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