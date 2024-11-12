Суд в Китае приговорил чиновника к смертной казни за взятки размером $38 млн
Народный суд средней ступени в городе Гуйлинь приговорил бывшего зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) провинции Гуандун Чэнь Цзисина к смертной казни, сообщается на сайте китайских судов. Он обвиняется в получении взяток, общая сумма которых составила около 278 млн юаней ($38 млн).
«Народный суд средней ступени Гуйлиня постановил, что поведение подсудимого представляет собой преступление в виде получения взяток и использования влияния. Чэнь Цзисин получил особо крупную сумму взяток и причинил большой ущерб интересам страны и народа», – говорится в сообщении суда. До исполнения приговора Чэнь два года проведет в тюрьме. Суд пожизненно лишил его политических прав и конфисковал имущество, а также оштрафовал на 200 000 юаней ($27 660).
По результатам судебного разбирательства установлено, что Чэнь, будучи заместителем председателя постоянного комитета ВСНП, напрямую и через третьих лиц получал материальные блага за помощь в проектах по недвижимости, передаче земли и в разрешении споров. После выхода на пенсию Чэнь продолжал пользоваться авторитетом и статусом бывшего зампредседателя. По данным суда, он добивался неправомерных льгот для некоторых подразделений в таких вопросах, как продвижение проектов, передача земли и субсидии.
В суде отметили, что при рассмотрении дела судом Чэнь сознался в содеянном. Преступление в виде использования влияния при получении взяток приравняли к явке с повинной. В ходе расследования были предоставлены улики, их достоверность подтверждена. В заявлении ведомства также указано, что приговор не может быть приведен в исполнение немедленно. Чэнь взял на себя инициативу объяснить большинство зафиксированных фактов взятки, с которыми правоохранительные органы еще не разобрались.