Суд в Китае приговорил чиновника к смертной казни за взятки размером $38 млн

В суде отметили, что при рассмотрении дела судом Чэнь сознался в содеянном. Преступление в виде использования влияния при получении взяток приравняли к явке с повинной. В ходе расследования были предоставлены улики, их достоверность подтверждена. В заявлении ведомства также указано, что приговор не может быть приведен в исполнение немедленно. Чэнь взял на себя инициативу объяснить большинство зафиксированных фактов взятки, с которыми правоохранительные органы еще не разобрались.