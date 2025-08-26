Минпросвещения установило время на выполнение школьной «домашки»

Об утверждении времени на «домашку» для школьников писал «Интерфакс» в апреле 2025 г. Согласно документу, для 5-х классов оптимальное время – два часа. С 6-х по 8-е классы время увеличено до 2,5 часа, а с 9-х по 11-е – до 3,5 часа.