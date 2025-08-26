Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минпросвещения установило время на выполнение школьной «домашки»

Ведомости

Министерство просвещения РФ установило нормативы времени на выполнение домашнего задания для школьников, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает «РИА Новости».

Согласно нормативам, учащимся 1-го класса рекомендуется тратить на домашнее задание не более одного часа. Для учеников 2-го и 3-го классов это время установлено на уровне 1,5 часа. Школьникам 4-го класса отводится до двух часов на выполнение домашних заданий.

Эти нормы были согласованы с Роспотребнадзором и учитывают возрастные особенности детей, сказал Кравцов. Министр сообщил, что школы должны контролировать объем заданий по каждому предмету, чтобы соответствовать установленным нормативам.

Об утверждении времени на «домашку» для школьников писал «Интерфакс» в апреле 2025 г. Согласно документу, для 5-х классов оптимальное время – два часа. С 6-х по 8-е классы время увеличено до 2,5 часа, а с 9-х по 11-е – до 3,5 часа.

Минпросвещения сообщало, что новый учебный год начнется 1 сентября 2025 г. и завершится 26 мая 2026 г. Возможна организация обучения по четвертям и по триместрам, ведомство направило регионам страны соответствующие рекомендации. Также министерство просит предусмотреть осенние, зимние и весенние каникулы длительностью не менее семи дней.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных