Минпросвещения установило время на выполнение школьной «домашки»
Министерство просвещения РФ установило нормативы времени на выполнение домашнего задания для школьников, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает «РИА Новости».
Согласно нормативам, учащимся 1-го класса рекомендуется тратить на домашнее задание не более одного часа. Для учеников 2-го и 3-го классов это время установлено на уровне 1,5 часа. Школьникам 4-го класса отводится до двух часов на выполнение домашних заданий.
Эти нормы были согласованы с Роспотребнадзором и учитывают возрастные особенности детей, сказал Кравцов. Министр сообщил, что школы должны контролировать объем заданий по каждому предмету, чтобы соответствовать установленным нормативам.
Минпросвещения сообщало, что новый учебный год начнется 1 сентября 2025 г. и завершится 26 мая 2026 г. Возможна организация обучения по четвертям и по триместрам, ведомство направило регионам страны соответствующие рекомендации. Также министерство просит предусмотреть осенние, зимние и весенние каникулы длительностью не менее семи дней.