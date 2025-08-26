Суд оштрафовал Wikimedia на 6 млн рублей

13 августа 2024 г. эта же организация уже была оштрафована в Москве на 4 млн руб. Тогда основанием стало неудаление информации, подлежащей блокировке по российскому законодательству. Представитель компании тогда на заседание не явился. А 1 апреля 2024 г. суд оштрафовал Wikimedia Foundation, Inc. по аналогичной статье на сумму в 1 млн руб.