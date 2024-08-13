Суд оштрафовал «Википедию» за неудаление запрещенной информации
Таганский суд Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», за отказ удалить запрещенную на территории РФ информацию. Сумма штрафа составила 4 млн руб., сообщает ТАСС.
Материнская компания признана виновной в совершении административного правонарушения – неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если такая обязанность предусмотрена законодательством (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Как отмечает агентство, представитель компании не явился на судебное заседание, хотя был извещен о нем.