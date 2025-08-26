Газета
Главная / Общество /

Туроператоры не получили жалоб о блокировках смартфонов туристов в Египте

Ведомости

Туроператоры не получали жалоб от российских туристов о блокировке смартфонов в Египте. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), передает «Интерфакс». 

Руководитель международных проектов «Слетать.ру», управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина рассказала агентству, что настройка мобильной связи является длительным процессом, поэтому, скорее всего, сейчас идет работа по налаживанию процессов. Она рекомендовала туристам перед поездкой установить eSIM или электронную SIM-карту, поскольку это дешевле, чем мобильная связь.

Представители туроператора Fun & Sun пояснили, что раньше туристы приезжали в Египет и вставляли в свой телефон местную SIM-карту. Но, согласно нововведениям в законодательство Египта, смартфон автоматически попадет под блокировку спустя 90 дней после первого подключения, если он не был зарегистрирован через официальное приложение Telephony.

АТОР опровергла сообщения о блокировке телефонов туристов в Египте

Общество

В Fun & Sun рекомендовали туристам брать с собой аппарат, в котором они точно не использовали египетскую SIM-карту в этом году, и пользоваться роумингом.

В РСТ добавили, что если номер туриста уже попал в черный список, то, возможно, придется оплатить пошлину, которая может достигать 40% стоимости смартфона.

В январе правительство Египта постановило, что все незарегистрированные смартфоны будут попадать под блокировку в местных сетях по истечении 90 дней.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в июне рассказал «Ведомостям», что мера касается лишь второго смартфона, использующего SIM-карту от египетского оператора связи. Российские мобильные устройства с SIM-картами, выданными в России, не подпадают под действие данного таможенного регулирования. По информации египетских властей, первый телефон не подлежит новой норме и при использовании роуминга или eSIM блокировки отсутствуют и не могут возникнуть, даже если у пользователя два смартфона.

