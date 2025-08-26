Туроператоры не получили жалоб о блокировках смартфонов туристов в Египте

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в июне рассказал «Ведомостям», что мера касается лишь второго смартфона, использующего SIM-карту от египетского оператора связи. Российские мобильные устройства с SIM-картами, выданными в России, не подпадают под действие данного таможенного регулирования. По информации египетских властей, первый телефон не подлежит новой норме и при использовании роуминга или eSIM блокировки отсутствуют и не могут возникнуть, даже если у пользователя два смартфона.