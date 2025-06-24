АТОР опровергла сообщения о блокировке телефонов туристов в Египте

Согласно информации от АТОР, управление по развитию туризма Египта проинформировало, что лица, прибывающие в египетские аэропорты с двумя смартфонами и планирующие использовать местную SIM-карту во втором телефоне, а также оставаться в стране более 90 дней, обязаны уплатить таможенную пошлину в размере 38% от полной стоимости второго устройства, если оно не зарегистрировано. Это правило применяется исключительно для тех, кто пребывает в Египте более 90 дней и использует египетскую SIM-карту во втором телефоне. В случае если срок пребывания составляет менее указанного срока, наличие двух смартфонов не создаст никаких проблем и оба устройства будут функционировать без затруднений.