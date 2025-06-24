АТОР опровергла сообщения о блокировке телефонов туристов в Египте

АТОР опровергла сообщения о блокировке телефонов туристов в ЕгиптеНа самом деле мера направлена на борьбу с нелегальной торговлей смартфонами, которые ввозятся из-за границы
Постановление египетского правительства, из-за которого, по слухам, российские туристы сталкиваются с блокировкой телефонов, не является новым. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян пояснил, что данная норма была введена еще в январе.
Мера касается лишь второго смартфона, использующего SIM-карту от египетского оператора связи, уточнил он. Российские мобильные устройства с SIM-картами, выданными в России, не подпадают под действие данного таможенного регулирования. По информации египетских властей, первый телефон не подлежит новой норме и при использовании роуминга или eSIM блокировки отсутствуют и не могут возникнуть, даже если у пользователя два смартфона.
Согласно информации от АТОР, управление по развитию туризма Египта проинформировало, что лица, прибывающие в египетские аэропорты с двумя смартфонами и планирующие использовать местную SIM-карту во втором телефоне, а также оставаться в стране более 90 дней, обязаны уплатить таможенную пошлину в размере 38% от полной стоимости второго устройства, если оно не зарегистрировано. Это правило применяется исключительно для тех, кто пребывает в Египте более 90 дней и использует египетскую SIM-карту во втором телефоне. В случае если срок пребывания составляет менее указанного срока, наличие двух смартфонов не создаст никаких проблем и оба устройства будут функционировать без затруднений.
Мурадян подчеркнул, что первый телефон не подлежит каким-либо ограничениям, при нахождении в стране менее 90 дней ни у кого не возникнет трудностей, даже если имеется два смартфона. Блокировка касается только очень специфичного сценария со вторым телефоном, который актуален разве что для «релокантов», добавил он.
Принятая норма не касается туристов, подчеркнули в АТОР. Египет действительно запрещает использование ввезенных в страну и незадекларированных через специальное таможенное приложение смартфонов с египетскими SIM-картами, если они находятся в сети более 90 дней. Эта мера направлена на борьбу с нелегальной торговлей смартфонами, которые ввозятся для местных жителей из-за границы.
Опрошенные АТОР туроператоры, занимающиеся организацией туров в Египет, не получали никаких жалоб от туристов по поводу «блокировок» и не имеют информации об этой «проблеме». Это вполне объяснимо, так как российские туристы не остаются в Египте «более 90 дней», тем более с использованием египетских SIM-карт, заключил Мурадян.
В Tele2 рассказали, что сотовый оператор не фиксирует каких-либо проблем с сервисами в роуминге в Египте. В «Мегафоне» отметили, что проблемы с работой телефонов с местными сим-картами могут возникнуть не только в Египте, однако подобных жалоб оператор не получал. «Ведомости» также направили запросы в МТС и «Билайн».
24 июня Telegram-канал Shot писал, что россиянам, отдыхающим в Египте, якобы блокируют телефоны из-за нового закона. В сообщении говорилось, что часть из них даже остается без связи и интернета, а некоторым якобы приходится платить до 20 000 руб. за устройство.
Shot утверждал, что в апреле в Египте приняли закон, по которому все новые смартфоны, не прошедшие официальную регистрацию, будут отключены от местных сотовых сетей в течение 90 дней. А избежать блокировки якобы можно, если заплатить налог – 38% от стоимости смартфона.
По данным Telegram-канала, без связи остались те, кто не в первый раз за год въезжает в Египет и имеет местную сим-карту. С проблемой также сталкиваются те, кто владеет двумя и более телефонами. Одна из отдыхающих сообщила, что ее смартфон заблокировали через три дня после прилета в страну.