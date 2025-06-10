РСТ и АТОР опровергли массовые обращения из-за аллергии на солнце в Турции
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли «катастрофу» в Турции из-за жалоб российских туристов на аллергию, вызванную солнцем. Об этом говорится в сообщении организации в Telegram-канале. В российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали «Ведомостям», что в организацию не поступают массовые обращения с жалобами на подобный вид аллергии. По информации страховых компаний, обращений граждан по договорам страховки с похожими жалобами также не поступало.
В сообщении АТОР подчеркивается, что случаи обращений с аллергией на солнце встречаются ежегодно. Страховые компании подтверждают, что количество обращений по таким поводам сейчас находится в пределах нормы. Поскольку подобное заболевание является индивидуальной особенностью определенного организма, аллергия на солнце статистически редка по определению, пояснили в АТОР.
«Да и подумайте сами: не может же быть так, что в прошлом году аллергии на солнце в Турции "не было", а в этом году туда целенаправленно поехали люди с этой аллергией и все, "катастрофа"», – говорится в сообщении Ассоциации.
10 июня Telegram-канал Shot писал, что десятки российских туристов, которые отдыхают в Турции, пожаловались на аллергию, вызванную солнцем. Как рассказали отдыхающие, после контакта с солнечными лучами при температуре 35-40 °C у некоторых туристов начался сильный зуд, тело покрылось пятнами, также появились мелкие прыщи, головокружение и общая слабость. Пик аллергических реакций отмечается в Сиде, Кемере и Анталье, писал Shot.
По данным Telegram-канала, российские туристы вызвали врача или обращались в больницу, где им ставили диагноз – аллергия на солнце. В тяжелых случаях им прописывали капельницу за $120. Так как такой случай не покрывается страховкой, заболевшие оплачивали лечение из собственных средств.
Источник в крупном туроператоре заявил «Ведомостям», что вся эта история может быть вбросом.