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РСТ и АТОР опровергли массовые обращения из-за аллергии на солнце в Турции

Ведомости

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли «катастрофу» в Турции из-за жалоб российских туристов на аллергию, вызванную солнцем. Об этом говорится в сообщении организации в Telegram-канале. В российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали «Ведомостям», что в организацию не поступают массовые обращения с жалобами на подобный вид аллергии. По информации страховых компаний, обращений граждан по договорам страховки с похожими жалобами также не поступало.

В сообщении АТОР подчеркивается, что случаи обращений с аллергией на солнце встречаются ежегодно. Страховые компании подтверждают, что количество обращений по таким поводам сейчас находится в пределах нормы. Поскольку подобное заболевание является индивидуальной особенностью определенного организма, аллергия на солнце статистически редка по определению, пояснили в АТОР.

«Да и подумайте сами: не может же быть так, что в прошлом году аллергии на солнце в Турции "не было", а в этом году туда целенаправленно поехали люди с этой аллергией и все, "катастрофа"», – говорится в сообщении Ассоциации.

10 июня Telegram-канал Shot писал, что десятки российских туристов, которые отдыхают в Турции, пожаловались на аллергию, вызванную солнцем. Как рассказали отдыхающие, после контакта с солнечными лучами при температуре 35-40 °C у некоторых туристов начался сильный зуд, тело покрылось пятнами, также появились мелкие прыщи, головокружение и общая слабость. Пик аллергических реакций отмечается в Сиде, Кемере и Анталье, писал Shot.

По данным Telegram-канала, российские туристы вызвали врача или обращались в больницу, где им ставили диагноз – аллергия на солнце. В тяжелых случаях им прописывали капельницу за $120. Так как такой случай не покрывается страховкой, заболевшие оплачивали лечение из собственных средств.

Источник в крупном туроператоре заявил «Ведомостям», что вся эта история может быть вбросом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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