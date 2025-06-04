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АТОР оценила угрозу вируса Коксаки для российских туристов в Турции

Ведомости

Случаи тяжелого течения заболевания Коксаки среди российских туристов в Турции не зафиксированы, вирус не представляет угрозы жизни. Об этом «Ведомостям» сообщили в Ассоциации Туроператоров (АТОР). Туроператоры не отмечают массовых жалоб или увеличения числа страховых случаев.

«По данным эпидемиологов, угрозы жизни вирус не представляет и случаи тяжелого течения заболевания ни разу не фиксировались», – рассказали в ассоциации.

АТОР со ссылкой на страховую компанию «Евроинс» уточняет, что единичные случаи заболевания вирусом Коксаки на отдыхе в Турции не превышают уровни прошлых лет и находятся «в пределах сезонной нормы».

Вирус Коксаки – заболевание, которое характеризуется повышением температуры и появлением сыпи. Его источником может быть только человек: либо больной, либо здоровый носитель. Чаще всего вирус Коксаки поражает маленьких детей, проникая в организм через воду, пищу, грязные игрушки и руки.

Академик Российской академии наук (РАН) эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил 4 июня, что россиянам следует воздержаться от поездок в Турцию из-за распространения вируса в стране в летний период, писал ТАСС. Онищенко добавил, что вирус опасен тем, что может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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