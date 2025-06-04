АТОР оценила угрозу вируса Коксаки для российских туристов в Турции

Вирус Коксаки – заболевание, которое характеризуется повышением температуры и появлением сыпи. Его источником может быть только человек: либо больной, либо здоровый носитель. Чаще всего вирус Коксаки поражает маленьких детей, проникая в организм через воду, пищу, грязные игрушки и руки.