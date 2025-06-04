АТОР оценила угрозу вируса Коксаки для российских туристов в Турции
Случаи тяжелого течения заболевания Коксаки среди российских туристов в Турции не зафиксированы, вирус не представляет угрозы жизни. Об этом «Ведомостям» сообщили в Ассоциации Туроператоров (АТОР). Туроператоры не отмечают массовых жалоб или увеличения числа страховых случаев.
«По данным эпидемиологов, угрозы жизни вирус не представляет и случаи тяжелого течения заболевания ни разу не фиксировались», – рассказали в ассоциации.
АТОР со ссылкой на страховую компанию «Евроинс» уточняет, что единичные случаи заболевания вирусом Коксаки на отдыхе в Турции не превышают уровни прошлых лет и находятся «в пределах сезонной нормы».
Вирус Коксаки – заболевание, которое характеризуется повышением температуры и появлением сыпи. Его источником может быть только человек: либо больной, либо здоровый носитель. Чаще всего вирус Коксаки поражает маленьких детей, проникая в организм через воду, пищу, грязные игрушки и руки.
Академик Российской академии наук (РАН) эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил 4 июня, что россиянам следует воздержаться от поездок в Турцию из-за распространения вируса в стране в летний период, писал ТАСС. Онищенко добавил, что вирус опасен тем, что может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы.