«Российские полки» могут появиться с 1 марта 2026 года
Закон о «российской полке», согласно которому вводится минимальная квота на продажу национальных товаров, может вступить в силу 1 марта 2026 г. Законопроект Минпромторга доступен на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно законопроекту, торговые сети обязаны обеспечить выкладку на полках минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всей обращенной к покупателю продукции соответствующей группы. Товары относятся к национальным, если они произведены в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Полки обязательно должны быть подписаны. Кроме того, высота размещения российских товаров на полках должна быть от 80 до 160 см от пола.
При этом законопроект не распространяется на магазины беспошлинной торговли или на субъекты, у которых совокупная выручка от реализации товаров в рамках одной торговой сети не превышает 2 млрд руб., или все товары принадлежат одному правообладателю.
10 июня члены Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС), а также семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания обратились в российское правительство с просьбой отказаться от поддержки законопроекта о «российской полке». Авторы письма указывают, что законопроект нарушает принцип свободы экономической деятельности, фактически понуждая к заключению договоров с определенными производителями товаров.
Законопроект о «российской полке» обсуждается с 2023 г. Его поддерживает Минпромторг, но с его критикой в 2024 г. выступала ФАС. Минэкономразвития также высказывалось против ранних версий документа, в том числе в связи с ограничением прав иностранных владельцев товарных знаков, локализовавших в России свое производство.