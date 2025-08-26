«Российские полки» могут появиться с 1 марта 2026 года

Законопроект о «российской полке» обсуждается с 2023 г. Его поддерживает Минпромторг, но с его критикой в 2024 г. выступала ФАС. Минэкономразвития также высказывалось против ранних версий документа, в том числе в связи с ограничением прав иностранных владельцев товарных знаков, локализовавших в России свое производство.