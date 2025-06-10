Профильные ассоциации выступили против законопроекта о «российской полке»По их мнению, он ущемляет интересы иностранных компаний, локализовавших в России свои товары
Члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС), а также семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания обратились в российское правительство с просьбой отказаться от поддержки законопроекта о «российской полке». «Ведомости» ознакомились с копией письма на имя главы кабмина Михаила Мишустина от 27 мая. Его подлинность подтвердили три представителя ассоциаций, подписавших его. Среди объединений, которые выступили против данного законопроекта, – Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальная мясная ассоциация, Национальный союз хлебопечения, Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), Рыбный союз и проч.
В правительстве, Минпромторге, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на запросы «Ведомостей» не ответили. Но источник, близкий к кабмину, знает об этом письме.
Законопроект о «российской полке» обсуждается с 2023 г. В случае его принятия он обяжет продавцов выделять определенное пространство на витринах и стеллажах под продукцию, произведенную в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас документ находится в правительстве, в ближайшее время его планируется внести в Госдуму, сообщал на прошлой неделе министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Законопроект поддерживает Минпромторг, но с его критикой в 2024 г. выступала ФАС. Минэкономразвития также высказывалось против ранних версий документа, в том числе в связи с ограничением прав иностранных владельцев товарных знаков, локализовавших в России свое производство, сообщали в марте этого года «Известия».
Алиханов в конце 2024 г. говорил в интервью агентству «РИА Новости», что создание «российской полки» планируется начать с бытовой химии и косметики, а затем подключат и другие товарные группы. В версии законопроекта от 29 мая («Ведомости» с ней ознакомились) речь идет обо всех «непродовольственных национальных товарах». Какие это будут группы и какую минимальную долю они должны будут занимать на полках магазинов, предстоит определить правительству. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 г.
Сам производитель таких товаров, как и владелец товарных знаков, не должен находиться под контролем иностранных лиц, говорится в текущей версии документа.
Но если компания пользуется лицензией на использование чужих товарных знаков и они пишутся кириллицей, такая продукция тоже будет считаться национальной. Этот пункт поправлен в интересах тех игроков, которым перешли активы ушедших иностранных холдингов, предполагает член одной из профильных ассоциаций.
Авторы письма указывают, что законопроект нарушает принцип свободы экономической деятельности, фактически понуждая к заключению договоров с определенными производителями товаров. Именно поэтому Национальный союз хлебопечения и поддержал написание и отправку письма, говорит исполнительный директор этого объединения Рустам Айдиев. По его словам, пищевая отрасль опасается дальнейшего расширения положений этого закона и новых попыток вмешательства во взаимоотношения сетей с производителями. В письме отдельно говорится о товарах, локализованных в России международными компаниями. Такая продукция лишается преференций, хотя транснациональные холдинги могут быть российскими резидентами, которые платят здесь налоги, создают рабочие места, делают инвестиции и используют отечественное сырье, указывают авторы обращения. При этом произведенные в странах ЕАЭС товары попадают на национальную полку.
Все это может привести к дискриминации таких иностранных производителей и негативно отразиться на смежных отраслях, включая сельское хозяйство и переработку, полагает гендиректор Союзмолока Артем Белов. Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов считает, что документ нуждается в доработке и в отношении товаров из стран СНГ или других дружественных стран – про них в текущей версии законопроекта ничего не говорится. Члены МЭС и отраслевые ассоциации также указывают на технические сложности в его реализации. Выстроить единый операционный процесс во всех магазинах при многообразии форматов и ассортимента сложно, говорится в письме.
И АКОРТ, и Союзмолоко поддерживают российских производителей, но развивать их присутствие на полках магазинов нужно рыночными методами, следует из ответов их представителей. Белов среди таковых называет инвестиционные и налоговые льготы, субсидии на научно-исследовательские работы, меры маркетинговой поддержки. АКОРТ ранее приводила данные о том, что среди продовольственных товаров в магазинах от 80 до 99% в зависимости от категории можно отнести к отечественным.
В сегменте непродовольственных товаров эта доля по ряду категорий тоже высока например в бытовой химии – около 75%, приводит данные исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
Но иностранные производители преобладают в категории зубных паст (более 60%), средств для бритья (77,9% в офлайне и 56,1% в онлайне), дезодорантов (82 и 84%), подгузников (52,6 и 79,2%), ссылался Shopper’s на данные Минпромторга в конце 2024 г.
Предложенная в мае версия законопроекта все-таки сформулирована лучше, чем было ранее, указывает Бобровский. Но, по его словам, он по-прежнему не решает проблему, как определить, что компания неподконтрольна иностранному капиталу. Например, что делать, если российский производитель взял кредит в зарубежном банке под залог акций, задается он вопросом. Кроме того, небольшие региональные торговые сети, скорее всего, не обладают ресурсами, чтобы регулярно проверять своих поставщиков на предмет соответствия требованиям предлагаемого законопроекта, заключает Бобровский.
«Ведомости» направили запросы в «Рив гош», «Лэтуаль» и «Золотое яблоко».