Профильные ассоциации выступили против законопроекта о «российской полке»

Законопроект о «российской полке» обсуждается с 2023 г. В случае его принятия он обяжет продавцов выделять определенное пространство на витринах и стеллажах под продукцию, произведенную в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас документ находится в правительстве, в ближайшее время его планируется внести в Госдуму, сообщал на прошлой неделе министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Законопроект поддерживает Минпромторг, но с его критикой в 2024 г. выступала ФАС. Минэкономразвития также высказывалось против ранних версий документа, в том числе в связи с ограничением прав иностранных владельцев товарных знаков, локализовавших в России свое производство, сообщали в марте этого года «Известия».