Авиакомпания «Победа» перевезла 100 млн человек
Авиакомпания «Победа» перевезла 100 млн пассажиров, сообщили в Telegram-канале перевозчика.
оЮбилейным стала москвичка, вылетевшая рейсом из Москвы в Калининград. В качестве подарка на получила сертификат на перелет, брендированную модель самолета «Победы» и подарочный набор от аэропорта «Внуково».
«Победа» достигла этого рубежа за 10,5 лет работы, укрепив свою позицию на втором месте по объему перевозок в стране.
30 июня Росавиация сообщала, что пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе – мае 2025 г. сопоставим с результатами аналогичного периода прошлого года – 40,4 млн человек. По данным регулятора, стабильные показатели наблюдаются и в майской динамике: в последний месяц весны перевезено 9,2 млн человек, снижение по сравнению с маем прошлого года составило лишь 0,9%.