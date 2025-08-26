Авиакомпания «Победа» перевезла 100 млн человек

30 июня Росавиация сообщала, что пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе – мае 2025 г. сопоставим с результатами аналогичного периода прошлого года – 40,4 млн человек. По данным регулятора, стабильные показатели наблюдаются и в майской динамике: в последний месяц весны перевезено 9,2 млн человек, снижение по сравнению с маем прошлого года составило лишь 0,9%.