Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Пассажиропоток российских авиакомпаний за 5 месяцев составил 40,4 млн человек

Ведомости

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-мае 2025 г. сопоставим с результатами аналогичного периода прошлого года – 40,4 млн человек, сообщается на сайте Росавиации.

По данным регулятора, стабильные показатели наблюдаются и в майской динамике: в последний месяц весны перевезено 9,2 млн человек, снижение по сравнению с маем прошлого года составило лишь 0,9%.

Пассажирооборот, отражающий общий объем работы гражданской авиации, за январь–май достиг 105,6 млрд пассажиро-километров, что на 0,9% превышает результаты прошлого года. Основной объем перевозок традиционно пришелся на внутренние воздушные линии – 75% от общего трафика.

В мае занятость кресел выросла до 88,5%, что на 2 п.п. выше прошлогоднего уровня за аналогичный период.

Топ-5 авиакомпаний по объему перевозок остался без изменений: на долю «Аэрофлота», «Победы», «Сибири» (S7), «России» и «Уральских авиалиний» пришлось 70,7% всех пассажирских перевозок по стране.

Операционная прибыль российских авиакомпаний выросла в прошлом году в 5,3 раза и достигла 71,1 млрд руб., говорится в презентации Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) по итогам работы отрасли за прошлый год. Общие доходы перевозчиков увеличились в годовом выражении на 30% до 1,98 трлн руб., общие расходы – на 26,2% до 1,91 трлн руб., отмечается в документе.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных