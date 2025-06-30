Пассажиропоток российских авиакомпаний за 5 месяцев составил 40,4 млн человек
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-мае 2025 г. сопоставим с результатами аналогичного периода прошлого года – 40,4 млн человек, сообщается на сайте Росавиации.
По данным регулятора, стабильные показатели наблюдаются и в майской динамике: в последний месяц весны перевезено 9,2 млн человек, снижение по сравнению с маем прошлого года составило лишь 0,9%.
Пассажирооборот, отражающий общий объем работы гражданской авиации, за январь–май достиг 105,6 млрд пассажиро-километров, что на 0,9% превышает результаты прошлого года. Основной объем перевозок традиционно пришелся на внутренние воздушные линии – 75% от общего трафика.
В мае занятость кресел выросла до 88,5%, что на 2 п.п. выше прошлогоднего уровня за аналогичный период.
Топ-5 авиакомпаний по объему перевозок остался без изменений: на долю «Аэрофлота», «Победы», «Сибири» (S7), «России» и «Уральских авиалиний» пришлось 70,7% всех пассажирских перевозок по стране.
Операционная прибыль российских авиакомпаний выросла в прошлом году в 5,3 раза и достигла 71,1 млрд руб., говорится в презентации Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) по итогам работы отрасли за прошлый год. Общие доходы перевозчиков увеличились в годовом выражении на 30% до 1,98 трлн руб., общие расходы – на 26,2% до 1,91 трлн руб., отмечается в документе.