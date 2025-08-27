МЧС Киргизии официально признало альпинистку Наговицину без вести пропавшей
МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Адиля Чарыгова.
«Да, она признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», – отметил Чарыгов.
12 августа Наговицына получила травму ноги при спуске с пика Победы – самой высокой точки горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м). Напарник оказал ей первую помощь, а затем пошел на спуск за спасателями. После этого попытки снять российскую альпинистку с пика Победы предпринимались несколько раз.
На следующий день, 13 августа, женщину пытались спасти два иностранных альпиниста, но им не удалось ее эвакуировать. Они закутали Наговицыну в спальный мешок, оставили еду, горелку, газ и ушли. Один из альпинистов получил обморожение и погиб на высоте 6800 м. 16 августа к ней направили беспилотник: на кадрах видно, что Наговицина жива, но ее палатку разорвало ветром. Также к эвакуации привлекался вертолет Ми-8 минобороны Киргизии, но он совершил жесткую посадку.
Начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков заявил 24 августа, что спасти российскую альпинистку невозможно, группа спасателей прекратила операцию. Он добавил, что спустить Наговицину возможно только вертолетом, но «таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет».