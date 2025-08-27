«Битцевскому маньяку» отказали в переводе из «Полярной совы» по здоровью

Пичушкин отбывает наказание в колонии особого режима «Полярная сова» с 2008 г. Преступления он начал совершать в 1992 г. в Битцевском парке на юге Москвы, последнее убийство было зафиксировано в 2006 г. В 2007 г. суд признал его виновным в 48 убийствах и трех покушениях. В апреле 2025 г. ФСИН установила его причастность еще к 11 убийствам.