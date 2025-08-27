«Битцевскому маньяку» отказали в переводе из «Полярной совы» по здоровью
Медико-санитарная часть не нашла препятствий для дальнейшего содержания Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», в колонии особого режима «Полярная сова», где он отбывает пожизненный срок. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
4 августа Пичушкин подал апелляционную жалобу на отказ перевести его из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе в более близкий к Москве регион. Он участвовал в рассмотрении иска по видеосвязи из колонии. Маньяк требовал взыскать с ФСИН 100 000 руб. компенсации за «глубокие морально-нравственные страдания», утверждая, что страдает от заболевания системы кровообращения второй степени, а суровые климатические условия колонии усугубляют его состояние.
Пичушкин отбывает наказание в колонии особого режима «Полярная сова» с 2008 г. Преступления он начал совершать в 1992 г. в Битцевском парке на юге Москвы, последнее убийство было зафиксировано в 2006 г. В 2007 г. суд признал его виновным в 48 убийствах и трех покушениях. В апреле 2025 г. ФСИН установила его причастность еще к 11 убийствам.