ФСИН раскрыла причастность «битцевского маньяка» еще к 11 убийствам
Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», причастен еще к 11 убийствам. Он готов дать признательные показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России.
«Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы», – уточнили в ведомства.
Там добавили, что информация о причастности осужденного к нераскрытым преступлениям была получена при проведении совместных мероприятий сотрудниками ФСИН и МВД России.
Пичушкин с 2008 г. отбывает наказание в колонии особого режима для пожизненно осужденных «Полярная сова». Он был задержан в 2006 г. 29 октября 2007 г. Московский городской суд на основании обвинительного вердикта присяжных признал Пичушкина виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. Защита обжаловала приговор и просила назначить Пичушкину наказание в виде 25 лет лишения свободы. Суд отклонил жалобу.
Свои преступления Пичушкин начал совершать в 1992 г., последнее убийство он совершил в 2006 г. В ходе показаний во время судебных слушаний обвиняемый утверждал, что убил 60 человек.