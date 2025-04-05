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ФСИН раскрыла причастность «битцевского маньяка» еще к 11 убийствам

Ведомости

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», причастен еще к 11 убийствам. Он готов дать признательные показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России.

«Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы», – уточнили в ведомства.

Там добавили, что информация о причастности осужденного к нераскрытым преступлениям была получена при проведении совместных мероприятий сотрудниками ФСИН и МВД России.

Пичушкин с 2008 г. отбывает наказание в колонии особого режима для пожизненно осужденных «Полярная сова». Он был задержан в 2006 г. 29 октября 2007 г. Московский городской суд на основании обвинительного вердикта присяжных признал Пичушкина виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. Защита обжаловала приговор и просила назначить Пичушкину наказание в виде 25 лет лишения свободы. Суд отклонил жалобу.

Свои преступления Пичушкин начал совершать в 1992 г., последнее убийство он совершил в 2006 г. В ходе показаний во время судебных слушаний обвиняемый утверждал, что убил 60 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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