ФСИН раскрыла причастность «битцевского маньяка» еще к 11 убийствам

Пичушкин с 2008 г. отбывает наказание в колонии особого режима для пожизненно осужденных «Полярная сова». Он был задержан в 2006 г. 29 октября 2007 г. Московский городской суд на основании обвинительного вердикта присяжных признал Пичушкина виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. Защита обжаловала приговор и просила назначить Пичушкину наказание в виде 25 лет лишения свободы. Суд отклонил жалобу.