Восемь человек погибли из-за наводнений в Юго-Восточной Азии
По меньшей мере восемь человек погибли в результате последствий тропического шторма «Кадзики», обрушившегося на страны Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Associated Press.
Во Вьетнаме стихия унесла жизни семи человек, один числится пропавшим без вести, еще 34 получили ранения. В северных и центральных провинциях произошло сильное наводнение, а за ночь в некоторых районах северо-востока страны выпало почти 20 см осадков. На прибрежных территориях сохраняется угроза новых подтоплений.
В Таиланде в провинции Чиангмай в результате схода оползня погиб один человек, еще один пропал без вести. Департамент по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий сообщил о разрушении домов и пострадавших жителях в северных регионах. Метеорологическая служба страны предупредила о риске новых оползней и внезапных наводнений в горных районах.
До этого шторм «Кадзики» принес сильные осадки и ветер на южный китайский остров Хайнань, пишет издание.
8 августа стало известно, что по меньшей мере 10 человек погибли, 33 считаются пропавшими без вести в уезде Юйчжун провинции Ганьсу на северо-западе Китая после схода горных потоков, вызванных проливными дождями.
В 2024 г. ученые сообщали, что из-за изменения климата циклоническая активность в регионе будет усиливаться: штормы начнут формироваться ближе к суше. Они будут быстрее набирать силу и дольше сохраняться, что повысит угрозу для городов и сельских районов, сообщает AP.