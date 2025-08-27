Газета
Восемь человек погибли из-за наводнений в Юго-Восточной Азии

По меньшей мере восемь человек погибли в результате последствий тропического шторма «Кадзики», обрушившегося на страны Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Associated Press.

Во Вьетнаме стихия унесла жизни семи человек, один числится пропавшим без вести, еще 34 получили ранения. В северных и центральных провинциях произошло сильное наводнение, а за ночь в некоторых районах северо-востока страны выпало почти 20 см осадков. На прибрежных территориях сохраняется угроза новых подтоплений.

В Таиланде в провинции Чиангмай в результате схода оползня погиб один человек, еще один пропал без вести. Департамент по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий сообщил о разрушении домов и пострадавших жителях в северных регионах. Метеорологическая служба страны предупредила о риске новых оползней и внезапных наводнений в горных районах.

Как тайфун «Кадзики» ударил по Китаю
Тайфун «Кадзики» обрушился на Китай и стремительно движется к Вьетнаму, вызывая масштабные разрушения. На Хайнане порывы ветра достигали 46 м/с (166 км/ч), что привело к опрокидыванию автомобилей и падению деревьев. Как сообщила газета China News со ссылкой на Национальную систему управления стихийными бедствиями, на 25 августа известно о 102 500 пострадавших. По предварительным данным, погибших нет. Из-за шторма около 600 россиян пока не могут покинуть столицу острова Санью.
Тайфун «Кадзики» обрушился на Китай и стремительно движется к Вьетнаму, вызывая масштабные разрушения. На Хайнане порывы ветра достигали 46 м/с (166 км/ч), что привело к опрокидыванию автомобилей и падению деревьев. Как сообщила газета China News со ссылкой на Национальную систему управления стихийными бедствиями, на 25 августа известно о 102 500 пострадавших. По предварительным данным, погибших нет. Из-за шторма около 600 россиян пока не могут покинуть столицу острова Санью.

До этого шторм «Кадзики» принес сильные осадки и ветер на южный китайский остров Хайнань, пишет издание.

8 августа стало известно, что по меньшей мере 10 человек погибли, 33 считаются пропавшими без вести в уезде Юйчжун провинции Ганьсу на северо-западе Китая после схода горных потоков, вызванных проливными дождями.

В 2024 г. ученые сообщали, что из-за изменения климата циклоническая активность в регионе будет усиливаться: штормы начнут формироваться ближе к суше. Они будут быстрее набирать силу и дольше сохраняться, что повысит угрозу для городов и сельских районов, сообщает AP.

