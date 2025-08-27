Восемь человек погибли из-за наводнений в Юго-Восточной Азии

1 / 10

Тайфун «Кадзики» обрушился на Китай и стремительно движется к Вьетнаму, вызывая масштабные разрушения. На Хайнане порывы ветра достигали 46 м/с (166 км/ч), что привело к опрокидыванию автомобилей и падению деревьев. Как сообщила газета China News со ссылкой на Национальную систему управления стихийными бедствиями, на 25 августа известно о 102 500 пострадавших. По предварительным данным, погибших нет. Из-за шторма около 600 россиян пока не могут покинуть столицу острова Санью. / Sun Qing / VCG via Reuters