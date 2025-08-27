Газета
Общество

Беспилотный корабль Starship успешно стартовал и развернул полезную нагрузку

Ведомости

Ракета Starship компании SpaceX впервые успешно запустила спутники и пережила большую часть обратного полета к Земле после годовой череды неудач. Об этом сообщает ABC News.

Аппарат стартовал из Южного Техаса, после чего ускоритель Super Heavy успешно отделился и приводнился в Мексиканском заливе.

Примерно через 20 минут после старта корабль начал развертывание партии тестовых имитаций спутников, аналогичных будущим аппаратам Starlink, что стало важным этапом, не достигнутым в девятом испытательном полете. Затем Starship повторно вошел в атмосферу и приводнился в Индийском океане, хотя после контакта с водой, судя по всему, произошел взрыв.

Несмотря на частичное разрушение теплозащитного экрана и элементов конструкции при входе в атмосферу, SpaceX расценивает полет в целом как успешный. Компания намеренно испытывает аппарат на пределе возможностей, чтобы определить его ограничения и усовершенствовать конструкцию.

19 июня космический корабль Starship, который готовился к десятому испытательному полету, подвергся «серьезной аномалии» на испытательном космодроме Starbase. На странице NSF в соцсети X велась прямая трансляция испытаний ракеты, в ходе которой был зафиксирован мощный взрыв комического корабля незадолго до планируемого вывода на орбиту.

