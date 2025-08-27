Беспилотный корабль Starship успешно стартовал и развернул полезную нагрузку

Примерно через 20 минут после старта корабль начал развертывание партии тестовых имитаций спутников, аналогичных будущим аппаратам Starlink, что стало важным этапом, не достигнутым в девятом испытательном полете. Затем Starship повторно вошел в атмосферу и приводнился в Индийском океане, хотя после контакта с водой, судя по всему, произошел взрыв.