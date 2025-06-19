Корабль SpaceX Starship взорвался во время испытаний
Космический корабль Starship, который готовился к десятому испытательному полету, подвергся «серьезной аномалии» на испытательном космодроме Starbase. Об этом сообщает компания SpaceX в соцсети X.
Инцидент произошел в 23:00 18 июня (7:00 мск 19 июня).
«На протяжении всей операции вокруг площадки сохранялась зона безопасности, и весь персонал находится в безопасности и на связи. <...> Жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает, и мы просим их не приближаться к площадке, пока продолжаются работы по обеспечению безопасности», – говорится в сообщении.
На странице NSF в соцсети X велась прямая трансляция испытаний ракеты, в ходе которой был зафиксирован мощный взрыв комического корабля незадолго до планируемого вывода на орбиту.
28 мая CBS News сообщала, что девятое летное испытание Starship компании SpaceX снова оказалось неудачным: обе ступени корабля были потеряны до того, как смогли совершить контролируемое снижение для приводнения. В марте неудачей закончился восьмой испытательный полет Starship: связь с ракетой-носителем была потеряна во время взлета.
В сентябре 2024 г. основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что его компания собирается запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года. По его словам, путешествовать на Марс можно только раз в два года, когда планеты выстраиваются в ряд.