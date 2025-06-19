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Корабль SpaceX Starship взорвался во время испытаний

Ведомости

Космический корабль Starship, который готовился к десятому испытательному полету, подвергся «серьезной аномалии» на испытательном космодроме Starbase. Об этом сообщает компания SpaceX в соцсети X.

Инцидент произошел в 23:00 18 июня (7:00 мск 19 июня).

«На протяжении всей операции вокруг площадки сохранялась зона безопасности, и весь персонал находится в безопасности и на связи. <...> Жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает, и мы просим их не приближаться к площадке, пока продолжаются работы по обеспечению безопасности», – говорится в сообщении.

На странице NSF в соцсети X велась прямая трансляция испытаний ракеты, в ходе которой был зафиксирован мощный взрыв комического корабля незадолго до планируемого вывода на орбиту.

28 мая CBS News сообщала, что девятое летное испытание Starship компании SpaceX снова оказалось неудачным: обе ступени корабля были потеряны до того, как смогли совершить контролируемое снижение для приводнения. В марте неудачей закончился восьмой испытательный полет Starship: связь с ракетой-носителем была потеряна во время взлета.

В сентябре 2024 г. основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что его компания собирается запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года. По его словам, путешествовать на Марс можно только раз в два года, когда планеты выстраиваются в ряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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