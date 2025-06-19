Корабль SpaceX Starship взорвался во время испытаний

В сентябре 2024 г. основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что его компания собирается запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года. По его словам, путешествовать на Марс можно только раз в два года, когда планеты выстраиваются в ряд.