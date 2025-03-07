SpaceX потеряла связь со Starship в ходе испытательного полета

Седьмой испытательный полет Starship прошел в январе и также стал неудачным. Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что крушение ракеты во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива. Reuters писал, что Starship развалилась в космосе через несколько минут после запуска, что заставило авиакомпании, выполняющие рейсы над Мексиканским заливом, изменить курс, чтобы избежать столкновения с падающими обломками.