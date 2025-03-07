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SpaceX потеряла связь со Starship в ходе испытательного полета

Ведомости

Восьмой испытательный полет Starship потерпел неудачу, связь с ракетой-носителем была потеряна во время взлета. Об этом сообщили в американской компании SpaceX.

«Во время взлета Starship произошел быстрый незапланированный демонтаж транспортного средства, и связь была потеряна. Наша команда немедленно начала координировать действия с должностными лицами по безопасности для реализации мер реагирования на непредвиденные обстоятельства», – говорится в сообщении, опубликованном в X.

SpaceX сообщила, что изучит результаты испытательного полета для выявления первопричины аварии. В компании заявили, что «успех приходит из того, чему мы учимся, и сегодняшний полет даст дополнительные уроки для повышения надежности Starship».

Позже в компании заявили, что расследование инцидента будет проведено в координации с Федеральным управлением гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA).

Седьмой испытательный полет Starship прошел в январе и также стал неудачным. Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что крушение ракеты во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива. Reuters писал, что Starship развалилась в космосе через несколько минут после запуска, что заставило авиакомпании, выполняющие рейсы над Мексиканским заливом, изменить курс, чтобы избежать столкновения с падающими обломками.

В ноябре 2024 г. прошел шестой тестовый полет, при котором запуск Starship состоялся. При этом компания не смогла повторить успех пятого испытательного запуска, во время которого гигантские роботизированные руки поймали ракету-носитель, когда она возвращалась на стартовую площадку, предотвратив повреждения и обеспечив возможность повторного использования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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