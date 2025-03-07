SpaceX потеряла связь со Starship в ходе испытательного полета
Восьмой испытательный полет Starship потерпел неудачу, связь с ракетой-носителем была потеряна во время взлета. Об этом сообщили в американской компании SpaceX.
«Во время взлета Starship произошел быстрый незапланированный демонтаж транспортного средства, и связь была потеряна. Наша команда немедленно начала координировать действия с должностными лицами по безопасности для реализации мер реагирования на непредвиденные обстоятельства», – говорится в сообщении, опубликованном в X.
SpaceX сообщила, что изучит результаты испытательного полета для выявления первопричины аварии. В компании заявили, что «успех приходит из того, чему мы учимся, и сегодняшний полет даст дополнительные уроки для повышения надежности Starship».
Позже в компании заявили, что расследование инцидента будет проведено в координации с Федеральным управлением гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA).
Седьмой испытательный полет Starship прошел в январе и также стал неудачным. Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что крушение ракеты во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива. Reuters писал, что Starship развалилась в космосе через несколько минут после запуска, что заставило авиакомпании, выполняющие рейсы над Мексиканским заливом, изменить курс, чтобы избежать столкновения с падающими обломками.
В ноябре 2024 г. прошел шестой тестовый полет, при котором запуск Starship состоялся. При этом компания не смогла повторить успех пятого испытательного запуска, во время которого гигантские роботизированные руки поймали ракету-носитель, когда она возвращалась на стартовую площадку, предотвратив повреждения и обеспечив возможность повторного использования.