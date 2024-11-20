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SpaceX провела шестой испытательный запуск своей ракеты Starship

Ведомости

Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX провела шестой испытательный запуск своей ракеты Starship. Об этом пишет The Guardian.

Избранный президент США Дональд Трамп присоединился к Маску в Техасе, чтобы понаблюдать за полетом. Запуск прошел успешно, но компания не смогла повторить успех пятого испытательного запуска, во время которого гигантские роботизированные руки поймали ракету-носитель, когда она возвращалась на стартовую площадку, предотвратив повреждения и обеспечив возможность повторного использования. Вместо этого SpaceX плавно приземлилась в Мексиканском заливе.

13 октября SpaceX впервые успешно посадила на стартовый комплекс ракету-носитель Super Heavy в рамках пятого испытательного полета. Первый ускоритель ракеты Super Heavy был запущен со стартовых площадок SpaceX в Бока-Чика, отправив вторую ступень ракеты Starship в космос, прежде чем отделиться на высоте примерно 70 км и начать возвращение на Землю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пятый испытательный полет Starship компании SpaceX, говорил, что космос остался единственной сферой, где сохранилось взаимодействие России и США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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