SpaceX провела шестой испытательный запуск своей ракеты Starship

Избранный президент США Дональд Трамп присоединился к Маску в Техасе, чтобы понаблюдать за полетом. Запуск прошел успешно, но компания не смогла повторить успех пятого испытательного запуска, во время которого гигантские роботизированные руки поймали ракету-носитель, когда она возвращалась на стартовую площадку, предотвратив повреждения и обеспечив возможность повторного использования. Вместо этого SpaceX плавно приземлилась в Мексиканском заливе.