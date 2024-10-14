Песков назвал космос единственной сферой взаимодействия России и США

«Космос, кстати говоря, остается единственной, наверно, сферой, где по-прежнему, совершенно невообразимым образом, сохранилось взаимодействие наших двух космических агентств. И в этой связи мы, конечно, с большим интересом наблюдаем за тем, как развивается космическая программа США, отслеживаем все новости на этот счет», – сказал Песков.