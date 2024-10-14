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Песков назвал космос единственной сферой взаимодействия России и США

Ведомости

Космос остался единственной сферой, где сохранилось взаимодействие России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пятый испытательный полет Starship компании SpaceX.

«Космос, кстати говоря, остается единственной, наверно, сферой, где по-прежнему, совершенно невообразимым образом, сохранилось взаимодействие наших двух космических агентств. И в этой связи мы, конечно, с большим интересом наблюдаем за тем, как развивается космическая программа США, отслеживаем все новости на этот счет», – сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля не согласился с утверждением, что российская космическая программа уступает по темпам американской. По словам Пескова, программа России развивается «достаточно динамично», но не может «визуально разворачиваться прямо на глазах» из-за инерционности. Он указал на «существенные инвестиции» и «достаточно быстрое развитие» исследований космоса в РФ.

13 октября SpaceX впервые успешно посадила на стартовый комплекс ракету-носитель Super Heavy в рамках пятого испытательного полета. Первый ускоритель ракеты Super Heavy был запущен со стартовых площадок SpaceX в Бока-Чика, отправив вторую ступень ракеты Starship в космос, прежде чем отделиться на высоте примерно 70 км и начать возвращение на Землю.

На орбиту был выведен корабль Starship. Он пробыл в космосе около часа, а затем приводнился в Индийском океане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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