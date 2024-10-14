Песков назвал космос единственной сферой взаимодействия России и США
Космос остался единственной сферой, где сохранилось взаимодействие России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пятый испытательный полет Starship компании SpaceX.
«Космос, кстати говоря, остается единственной, наверно, сферой, где по-прежнему, совершенно невообразимым образом, сохранилось взаимодействие наших двух космических агентств. И в этой связи мы, конечно, с большим интересом наблюдаем за тем, как развивается космическая программа США, отслеживаем все новости на этот счет», – сказал Песков.
Кроме того, представитель Кремля не согласился с утверждением, что российская космическая программа уступает по темпам американской. По словам Пескова, программа России развивается «достаточно динамично», но не может «визуально разворачиваться прямо на глазах» из-за инерционности. Он указал на «существенные инвестиции» и «достаточно быстрое развитие» исследований космоса в РФ.
13 октября SpaceX впервые успешно посадила на стартовый комплекс ракету-носитель Super Heavy в рамках пятого испытательного полета. Первый ускоритель ракеты Super Heavy был запущен со стартовых площадок SpaceX в Бока-Чика, отправив вторую ступень ракеты Starship в космос, прежде чем отделиться на высоте примерно 70 км и начать возвращение на Землю.
На орбиту был выведен корабль Starship. Он пробыл в космосе около часа, а затем приводнился в Индийском океане.