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Корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане

Ведомости

Космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета, заявила компания Илона Маска SpaceX в сообщении в соцсети X.

«Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим пятым летным испытанием Starship», – говорится в публикации.

SpaceX в своем пятом испытательном полете впервые вернула возвышающийся ускоритель первой ступени ракеты обратно на свою стартовую площадку в Техасе, пишет также Reuters. Первый ускоритель ракеты Super Heavy был запущен со стартовых площадок SpaceX в Бока-Чика, отправив вторую ступень ракеты Starship в космос, прежде чем отделиться на высоте примерно 70 км и начать возвращение на Землю.

«Новый метод посадки с захватом – это последнее достижение в кампании SpaceX по разработке полностью многоразовой ракеты, предназначенной для вывода большего количества грузов на орбиту, доставки людей на Луну для NASA и, в конечном итоге, достижения Марса – конечной точки назначения, задуманной Маском», – отмечает агентство.

Starship несколько раз терпел неудачи на разных стадиях испытаний в прошлых полетах, напоминает Reuters. Во время третьего испытания двухступенчатый ракетный корабль стартовал с площадки в районе Бока-Чика на побережье Техасского залива. Спустя почти три минуты на высоте 72 км он выполнил ключевой маневр по отделению ступени. Связь с кораблем, согласно трансляции, была потеряна на высоте 75 км на 48-й минуте испытания. Третий тестовый полет длился дольше, чем две предыдущие неудачные попытки.

Макс в конце сентября пообещал запустить пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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