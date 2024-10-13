Корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане
Космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета, заявила компания Илона Маска SpaceX в сообщении в соцсети X.
«Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим пятым летным испытанием Starship», – говорится в публикации.
SpaceX в своем пятом испытательном полете впервые вернула возвышающийся ускоритель первой ступени ракеты обратно на свою стартовую площадку в Техасе, пишет также Reuters. Первый ускоритель ракеты Super Heavy был запущен со стартовых площадок SpaceX в Бока-Чика, отправив вторую ступень ракеты Starship в космос, прежде чем отделиться на высоте примерно 70 км и начать возвращение на Землю.
«Новый метод посадки с захватом – это последнее достижение в кампании SpaceX по разработке полностью многоразовой ракеты, предназначенной для вывода большего количества грузов на орбиту, доставки людей на Луну для NASA и, в конечном итоге, достижения Марса – конечной точки назначения, задуманной Маском», – отмечает агентство.
Starship несколько раз терпел неудачи на разных стадиях испытаний в прошлых полетах, напоминает Reuters. Во время третьего испытания двухступенчатый ракетный корабль стартовал с площадки в районе Бока-Чика на побережье Техасского залива. Спустя почти три минуты на высоте 72 км он выполнил ключевой маневр по отделению ступени. Связь с кораблем, согласно трансляции, была потеряна на высоте 75 км на 48-й минуте испытания. Третий тестовый полет длился дольше, чем две предыдущие неудачные попытки.
Макс в конце сентября пообещал запустить пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года.