Корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане

Starship несколько раз терпел неудачи на разных стадиях испытаний в прошлых полетах, напоминает Reuters. Во время третьего испытания двухступенчатый ракетный корабль стартовал с площадки в районе Бока-Чика на побережье Техасского залива. Спустя почти три минуты на высоте 72 км он выполнил ключевой маневр по отделению ступени. Связь с кораблем, согласно трансляции, была потеряна на высоте 75 км на 48-й минуте испытания. Третий тестовый полет длился дольше, чем две предыдущие неудачные попытки.