Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Маск заявил об отправке на Марс пяти беспилотных Starship в ближайшие два года

Ведомости

Американский производитель космической техники SpaceX планирует запустить пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года, сообщил основатель компании Илон Маск.

«SpaceX планирует запустить около пяти беспилотных космических кораблей на Марс в течение двух лет. Если все они приземлятся благополучно, то пилотируемые миссии возможны через четыре года», – написал он в X.

Маск уточнил, что в случае провала миссии пилотируемые полеты будут отложены еще на два года. Бизнесмен сообщил, что путешествовать на Марс можно только раз в два года, когда планеты выстраиваются в ряд.

При этом потенциальным риском для планов SpaceX может стать победа кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах президента в ноябре.

«У меня есть много опасений по поводу потенциального режима Камалы <...> бюрократия, которая в настоящее время душит Америку, гарантированно разрастется при администрации Демократической партии. Это уничтожит программу Марса и обречет человечество», – добавил Маск.

Бизнесмен уже заявлял о том, что победа Харрис на выборах несет риски в освоении Марса. 11 сентября он написал в X, что США никогда не достигнут Марса, если президентом США станет Харрис.

В июле Маск публично поддержал Трампа в президентской гонке в США, а затем взял у него трехчасовое интервью. Бизнесмен неоднократно критиковал действующую администрацию президента США за высокие показатели инфляции, растущий госдолг, проблемы с нелегальной миграцией и др. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Оппонент Харрис – республиканец Дональд Трамп.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных