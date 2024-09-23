Маск заявил об отправке на Марс пяти беспилотных Starship в ближайшие два года
Американский производитель космической техники SpaceX планирует запустить пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года, сообщил основатель компании Илон Маск.
«SpaceX планирует запустить около пяти беспилотных космических кораблей на Марс в течение двух лет. Если все они приземлятся благополучно, то пилотируемые миссии возможны через четыре года», – написал он в X.
Маск уточнил, что в случае провала миссии пилотируемые полеты будут отложены еще на два года. Бизнесмен сообщил, что путешествовать на Марс можно только раз в два года, когда планеты выстраиваются в ряд.
При этом потенциальным риском для планов SpaceX может стать победа кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах президента в ноябре.
«У меня есть много опасений по поводу потенциального режима Камалы <...> бюрократия, которая в настоящее время душит Америку, гарантированно разрастется при администрации Демократической партии. Это уничтожит программу Марса и обречет человечество», – добавил Маск.
Бизнесмен уже заявлял о том, что победа Харрис на выборах несет риски в освоении Марса. 11 сентября он написал в X, что США никогда не достигнут Марса, если президентом США станет Харрис.
В июле Маск публично поддержал Трампа в президентской гонке в США, а затем взял у него трехчасовое интервью. Бизнесмен неоднократно критиковал действующую администрацию президента США за высокие показатели инфляции, растущий госдолг, проблемы с нелегальной миграцией и др. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Оппонент Харрис – республиканец Дональд Трамп.