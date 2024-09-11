Маск: в случае победы Харрис США никогда не долетят до Марса

В частности, по мнению Маска, полет на Марс тормозят постановления Федерального управления гражданской авиации (FAA). «Мы никогда не доставим человечество на Марс, если так будет продолжаться и дальше», – ответил бизнесмен на твит одного из пользователей, в котором говорилось о задержке испытаний космического корабля Starship из-за того, что FAA приняло решение провести дополнительные 60-дневные консультации относительно возможного влияния испытаний на окружающую среду.