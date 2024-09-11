Маск: в случае победы Харрис США никогда не долетят до Марса
США никогда не достигнут Марса, если на выборах президента США победит кандидат от демократов, вице-президент Камала Харрис. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск в X.
«Мы никогда не доберемся до Марса, если победит Камала», – написал он.
Маск считает, что необходимо провести реформу правительства, иначе законы будут ужесточаться с каждым годом, «пока каждое великое начинание, от высокоскоростной железной дороги между нашими городами до создания межпланетной жизни, не станет незаконным».
По словам бизнесмена, кандидат от республиканцев Дональд Трамп поддерживает создание правительственной комиссии по эффективности, которая «позволит совершать великие дела», а Харрис нет. Ранее Трамп сообщил, что Маск согласился возглавить эту комиссию.
В частности, по мнению Маска, полет на Марс тормозят постановления Федерального управления гражданской авиации (FAA). «Мы никогда не доставим человечество на Марс, если так будет продолжаться и дальше», – ответил бизнесмен на твит одного из пользователей, в котором говорилось о задержке испытаний космического корабля Starship из-за того, что FAA приняло решение провести дополнительные 60-дневные консультации относительно возможного влияния испытаний на окружающую среду.
В июле Маск публично поддержал Трампа в президентской гонке в США, а затем взял у него трехчасовое интервью. Бизнесмен неоднократно критиковал действующую администрацию президента США за высокие показатели инфляции, растущий госдолг, проблемы с нелегальной миграцией и др.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.