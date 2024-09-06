SpaceX запустила группу спутников-шпионов США
SpaceX запустила американскую ракету Falcon 9 с группой спутников для Национального разведывательного управления США, сообщает компания в соцсети Х.
«Falcon 9 выводит на околоземную орбиту 21 спутник Starlink, в том числе 13 с возможностью прямой сотовой связи», – говорится в сообщении.
Запуск ракеты со спутниками состоялся с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. В рамках миссии NROL-113 также предполагается вывод спутников оптико-электронной разведки. Данные о предназначении спутников засекречены.
Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах. Сеть Starlink предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников.