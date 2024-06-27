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Bloomberg сообщил о приближении стоимости SpaceX к $210 млрд

Ведомости

SpaceX продаст акции по цене $112 за штуку в рамках тендерного предложения для инвесторов, стоимость компании приближается к $210 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, в декабре прошлого года компания оценивалась в $180 млрд. Отмечается, что компания Илона Маска решила выставить на продажу акции по более высокой цене из-за значительного спроса со стороны инвесторов. Новая оценка SpaceX является рекордной для американской компании, но ниже оценки стоимости ByteDance Ltd. (владеет TikTok) – $268 млрд.

19 июня SpaceX вывела на орбиту партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки интернет-покрытия системы Starlink.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах. Сеть Starlink предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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