Bloomberg сообщил о приближении стоимости SpaceX к $210 млрд

По его данным, в декабре прошлого года компания оценивалась в $180 млрд. Отмечается, что компания Илона Маска решила выставить на продажу акции по более высокой цене из-за значительного спроса со стороны инвесторов. Новая оценка SpaceX является рекордной для американской компании, но ниже оценки стоимости ByteDance Ltd. (владеет TikTok) – $268 млрд.