Bloomberg сообщил о приближении стоимости SpaceX к $210 млрд
SpaceX продаст акции по цене $112 за штуку в рамках тендерного предложения для инвесторов, стоимость компании приближается к $210 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его данным, в декабре прошлого года компания оценивалась в $180 млрд. Отмечается, что компания Илона Маска решила выставить на продажу акции по более высокой цене из-за значительного спроса со стороны инвесторов. Новая оценка SpaceX является рекордной для американской компании, но ниже оценки стоимости ByteDance Ltd. (владеет TikTok) – $268 млрд.
19 июня SpaceX вывела на орбиту партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки интернет-покрытия системы Starlink.
Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах. Сеть Starlink предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников.