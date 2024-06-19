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SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ведомости

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки интернет-покрытия системы Starlink, сообщила SpaceX в социальной сети X.

«Falcon 9 доставила 20 спутников Starlink на орбиту из Калифорнии», – указано в сообщении компании.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах. Сеть Starlink предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников.

24 мая The New York Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что Россия задействовала передовые технологии для создания помех спутниковому интернет-сервису Илона Маска Starlink, которым пользуются ВСУ, что якобы привело к новым перебоям в работе на северной линии фронта. 9 февраля портал Defense One со ссылкой на украинские источники сообщил, что российские военные начали использовать систему Starlink. Сведения позже опроверг основатель компании Илон Маск. Он подчеркнул, что компания не продает терминалы Starlink России прямо или косвенно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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