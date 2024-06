SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

24 мая The New York Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что Россия задействовала передовые технологии для создания помех спутниковому интернет-сервису Илона Маска Starlink, которым пользуются ВСУ, что якобы привело к новым перебоям в работе на северной линии фронта. 9 февраля портал Defense One со ссылкой на украинские источники сообщил, что российские военные начали использовать систему Starlink. Сведения позже опроверг основатель компании Илон Маск. Он подчеркнул, что компания не продает терминалы Starlink России прямо или косвенно.