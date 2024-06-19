SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки интернет-покрытия системы Starlink, сообщила SpaceX в социальной сети X.
«Falcon 9 доставила 20 спутников Starlink на орбиту из Калифорнии», – указано в сообщении компании.
Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах. Сеть Starlink предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников.
24 мая The New York Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что Россия задействовала передовые технологии для создания помех спутниковому интернет-сервису Илона Маска Starlink, которым пользуются ВСУ, что якобы привело к новым перебоям в работе на северной линии фронта. 9 февраля портал Defense One со ссылкой на украинские источники сообщил, что российские военные начали использовать систему Starlink. Сведения позже опроверг основатель компании Илон Маск. Он подчеркнул, что компания не продает терминалы Starlink России прямо или косвенно.