NYT: Россия провоцирует сбои в работе устройств Starlink на Украине
Россия задействовала передовые технологии для создания помех спутниковому интернет-сервису Илона Маска Starlink, которым пользуются ВСУ, что якобы привело к новым перебоям в работе на северной линии фронта. Об этом пишет New York Times со ссылкой на украинских чиновников.
Издание указывает, что система Starlink была крайне важна для украинских военных с первых дней конфликта. По словам украинских солдат, без полноценного сервиса они не могли быстро связаться и поделиться информацией. Украинские солдаты, чиновники и эксперты утверждают, что это якобы повторяется на всей северной линии фронта.
По словам украинских чиновников, когда российские войска в этом месяце заняли позиции под Харьковом, они якобы развернули более мощные электронные средства, чтобы нарушить работу системы Starlink.
«Если им [россиянам] удастся добиться успеха и дальше, это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте, подчеркнув уязвимость Украины и ее зависимость от услуг, предоставляемых компанией Маска. В то время как Соединенные Штаты и другие правительства работают со SpaceX, сбои поднимают более широкие вопросы о надежности Starlink против технически сложного противника», – пишет New York Times.
Издание отмечает, что Starlink работает, транслируя интернет-соединение со спутников, вращающихся вокруг Земли. Компания обеспечивает Украину интернетом с 2022 г., и солдаты полагаются на него, чтобы управлять подключенными к интернету беспилотниками, которые используются для наблюдения и в качестве оружия.
Министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров сообщил, что Россия, по-видимому, использовала новые и более совершенные технологии. Ранее Starlink отлично противостояла помехам на полях сражений, где широко распространены устройства радиоэлектронной борьбы, радиопомехи и другие нарушения связи.
9 февраля портал Defense One со ссылкой на украинские источники сообщил, что российские военные начали использовать систему Starlink. Сведения позже опроверг Маск. Он подчеркнул, что компания не продает терминалы Starlink России прямо или косвенно. В Кремле также заявили, что эти системы не поставляются в РФ.