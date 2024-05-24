NYT: Россия провоцирует сбои в работе устройств Starlink на Украине

«Если им [россиянам] удастся добиться успеха и дальше, это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте, подчеркнув уязвимость Украины и ее зависимость от услуг, предоставляемых компанией Маска. В то время как Соединенные Штаты и другие правительства работают со SpaceX, сбои поднимают более широкие вопросы о надежности Starlink против технически сложного противника», – пишет New York Times.