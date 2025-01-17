Причиной неудачного запуска Starship Маск назвал утечку кислорода или топлива

Reuters пишет, что ракета SpaceX Starship развалилась в космосе через несколько минут после запуска, что заставило авиакомпании, выполняющие рейсы над Мексиканским заливом, изменить курс, чтобы избежать столкновения с падающими обломками. Через восемь минут после старта с ракетного комплекса в Южном Техасе диспетчерская служба SpaceX потеряла связь с недавно модернизированным кораблем Starship, который нес первую испытательную полезную нагрузку в виде макетов спутников, но без экипажа.