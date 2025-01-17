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Причиной неудачного запуска Starship Маск назвал утечку кислорода или топлива

Ведомости

Крушение ракеты Starship во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива. Об этом сообщил на своей странице в X владелец компании SpaceX Илон Маск.

«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя, которая была достаточно велика, чтобы создать давление, превышающее возможности вентиляционной системы. Помимо очевидной двойной проверки на наличие утечек, мы добавим систему пожаротушения в этот объем и, возможно, увеличим площадь вентиляционного отверстия», – написал Маск.

Reuters пишет, что ракета SpaceX Starship развалилась в космосе через несколько минут после запуска, что заставило авиакомпании, выполняющие рейсы над Мексиканским заливом, изменить курс, чтобы избежать столкновения с падающими обломками. Через восемь минут после старта с ракетного комплекса в Южном Техасе диспетчерская служба SpaceX потеряла связь с недавно модернизированным кораблем Starship, который нес первую испытательную полезную нагрузку в виде макетов спутников, но без экипажа.

Эта неудача произошла через день после того, как Blue Origin, космическая компания миллиардера, владельца Amazon Джеффа Безоса, впервые успешно запустила на орбиту свою ракету New Glenn.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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