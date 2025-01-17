Причиной неудачного запуска Starship Маск назвал утечку кислорода или топлива
Крушение ракеты Starship во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива. Об этом сообщил на своей странице в X владелец компании SpaceX Илон Маск.
«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя, которая была достаточно велика, чтобы создать давление, превышающее возможности вентиляционной системы. Помимо очевидной двойной проверки на наличие утечек, мы добавим систему пожаротушения в этот объем и, возможно, увеличим площадь вентиляционного отверстия», – написал Маск.
Reuters пишет, что ракета SpaceX Starship развалилась в космосе через несколько минут после запуска, что заставило авиакомпании, выполняющие рейсы над Мексиканским заливом, изменить курс, чтобы избежать столкновения с падающими обломками. Через восемь минут после старта с ракетного комплекса в Южном Техасе диспетчерская служба SpaceX потеряла связь с недавно модернизированным кораблем Starship, который нес первую испытательную полезную нагрузку в виде макетов спутников, но без экипажа.
Эта неудача произошла через день после того, как Blue Origin, космическая компания миллиардера, владельца Amazon Джеффа Безоса, впервые успешно запустила на орбиту свою ракету New Glenn.