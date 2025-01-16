Blue Origin провела первый запуск своей самой мощной ракеты во Флориде

New Glenn является первой ракетой, разработанной Blue Origin, которая будет способна отправлять спутники на орбиту и конкурировать со SpaceX, долгое время доминировавшей на рынке. 13 января CNN сообщал об отмене первой попытки запуска ракеты. Blue Origin планировала запустить ее с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в течение трехчасового «окна», но во время прямой трансляции этого события компания сообщила, что инженеры борются с «аномалиями», то есть проблемами с ракетой. Отмечалось, что они должны быть устранены до того, как будет дан окончательный «зеленый свет» на взлет.