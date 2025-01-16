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Blue Origin провела первый запуск своей самой мощной ракеты во Флориде

Ведомости

Компания Blue Origin осуществила первый запуск ракеты New Glenn с площадки космодрома на мысе Канаверал на Космическом побережье Флориды. Об этом сообщает Space.com.

Ракета стартовала в 2:03 (10:03 мск). Спустя около 12,5 минуты верхняя ступень ракеты достигла орбиты.

«Мы благополучно вышли на орбиту. Поздравляю всех. Что за день!» – сказала вице-президент по космическим системам Blue Origin Ариан Корнелл в ходе веб-трансляции запуска.

New Glenn является первой ракетой, разработанной Blue Origin, которая будет способна отправлять спутники на орбиту и конкурировать со SpaceX, долгое время доминировавшей на рынке. 13 января CNN сообщал об отмене первой попытки запуска ракеты. Blue Origin планировала запустить ее с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в течение трехчасового «окна», но во время прямой трансляции этого события компания сообщила, что инженеры борются с «аномалиями», то есть проблемами с ракетой. Отмечалось, что они должны быть устранены до того, как будет дан окончательный «зеленый свет» на взлет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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