Blue Origin провела первый запуск своей самой мощной ракеты во Флориде
Компания Blue Origin осуществила первый запуск ракеты New Glenn с площадки космодрома на мысе Канаверал на Космическом побережье Флориды. Об этом сообщает Space.com.
Ракета стартовала в 2:03 (10:03 мск). Спустя около 12,5 минуты верхняя ступень ракеты достигла орбиты.
«Мы благополучно вышли на орбиту. Поздравляю всех. Что за день!» – сказала вице-президент по космическим системам Blue Origin Ариан Корнелл в ходе веб-трансляции запуска.
New Glenn является первой ракетой, разработанной Blue Origin, которая будет способна отправлять спутники на орбиту и конкурировать со SpaceX, долгое время доминировавшей на рынке. 13 января CNN сообщал об отмене первой попытки запуска ракеты. Blue Origin планировала запустить ее с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в течение трехчасового «окна», но во время прямой трансляции этого события компания сообщила, что инженеры борются с «аномалиями», то есть проблемами с ракетой. Отмечалось, что они должны быть устранены до того, как будет дан окончательный «зеленый свет» на взлет.