Девятый запуск космического корабля Starship оказался неудачным
В ходе девятого летного испытания космического корабля Starship компания SpaceX снова столкнулась с проблемами. Обе ступени воздушного судна были потеряны до того, как смогли совершить контролируемое снижение для приводнения, сообщает CBS News.
«Команды продолжат изучать данные и работать над следующим летным испытанием», – указала компания.
По данным CBS News, первая ступень ракеты-носителя Super Heavy потерпела сбой, когда ее двигатели включились для приводнения. Верхняя ступень корабля смогла выйти на запланированную суборбитальную траекторию, но через несколько минут боковая дверь ракеты не открылась. Это помешало запланированному запуску имитационных спутников Starlink в рамках тестирования системы развертывания ракеты.
Отложив это испытание на следующий полет, инженеры SpaceX надеялись запустить один двигатель Raptor, чтобы проверить его способность запускаться в космосе. Но из-за очевидной утечки топлива космический корабль начал медленно вращаться, что исключило возможность перезапуска, контролируемого возвращения в атмосферу и приводнения.
По словам основателя SpaceX Илона Маска, Starship «долетел до запланированного отключения двигателей», и это «большое улучшение по сравнению с прошлым полетом».
В марте неудачей закончился восьмой испытательный полет Starship: связь с ракетой-носителем была потеряна во время взлета.
В сентябре 2024 г. Маск заявлял, что его компания намерена запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года. По его словам, путешествовать на Марс можно только раз в два года, когда планеты выстраиваются в ряд.