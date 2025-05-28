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Девятый запуск космического корабля Starship оказался неудачным

Ведомости

В ходе девятого летного испытания космического корабля Starship компания SpaceX снова столкнулась с проблемами. Обе ступени воздушного судна были потеряны до того, как смогли совершить контролируемое снижение для приводнения, сообщает CBS News.

SpaceX в соцсети X пояснила, что корабль «подвергся быстрой внеплановой разборке».

«Команды продолжат изучать данные и работать над следующим летным испытанием», – указала компания.

По данным CBS News, первая ступень ракеты-носителя Super Heavy потерпела сбой, когда ее двигатели включились для приводнения. Верхняя ступень корабля смогла выйти на запланированную суборбитальную траекторию, но через несколько минут боковая дверь ракеты не открылась. Это помешало запланированному запуску имитационных спутников Starlink в рамках тестирования системы развертывания ракеты.

Отложив это испытание на следующий полет, инженеры SpaceX надеялись запустить один двигатель Raptor, чтобы проверить его способность запускаться в космосе. Но из-за очевидной утечки топлива космический корабль начал медленно вращаться, что исключило возможность перезапуска, контролируемого возвращения в атмосферу и приводнения.

По словам основателя SpaceX Илона Маска, Starship «долетел до запланированного отключения двигателей», и это «большое улучшение по сравнению с прошлым полетом».

В марте неудачей закончился восьмой испытательный полет Starship: связь с ракетой-носителем была потеряна во время взлета.

В сентябре 2024 г. Маск заявлял, что его компания намерена запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года. По его словам, путешествовать на Марс можно только раз в два года, когда планеты выстраиваются в ряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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