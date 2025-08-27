Газета
МЧС Киргизии уточняет количество погибших альпинистов на пике Победы

Альпинистов, погибших в районе пика Победы в Киргизии, может быть больше, чем известно, поэтому МЧС Киргизии совместно с МВД республики будет уточнять их личности. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыгов.

«Неофициально там [на пике Победа] еще больше тел. Поэтому будет [представлена] наша совместная работа с МВД, мы предоставим необходимую информацию», – сказал он.

Чарыгов не назвал конкретных цифр, отметив, что МЧС поднимает базу данных для уточнения числа погибших альпинистов.

Ранее МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести. 12 августа она получила травму ноги при спуске с пика Победы. Напарник оказал ей первую помощь, а затем пошел на спуск за спасателями. После этого попытки снять российскую альпинистку с пика Победы предпринимались несколько раз.

На следующий день, 13 августа, женщину пытались спасти два иностранных альпиниста, но им не удалось ее эвакуировать. Они закутали Наговицыну в спальный мешок, оставили еду, горелку, газ и ушли. Один из альпинистов получил обморожение и погиб на высоте 6800 м. 16 августа к ней направили беспилотник: на кадрах видно, что Наговицина жива, но ее палатку разорвало ветром. Также к эвакуации привлекался вертолет Ми-8 минобороны Киргизии, но он совершил жесткую посадку.

