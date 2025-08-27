Один человек пострадал из-за прорыва теплотрассы в Химках

В октябре 2024 г. министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на правительственном часе в Госдуме заявлял, что 40% коммунальных сетей в России нуждаются в замене. При этом более половины (2,6 млрд из 5 млрд руб.) от общего объема средств по заключенным госконтрактам на ремонт и обслуживание систем теплоснабжения в 2024 г. пришлись на 10 из 89 российских регионов.