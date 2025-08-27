Газета
Общество

Один человек пострадал из-за прорыва теплотрассы в Химках

Ведомости

Один человек пострадал из-за прорыва теплотрассы в подмосковных Химках, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Пострадавшему была вызвана скорая помощь.

В администрации городского округа сообщали, что с 26 по 28 августа в микрорайоне Левобережный проводятся испытания теплосетей при температуре 145 градусов.

Утром 27 августа был обнаружен прорыв. Горячая вода с паром начала бить из земли рядом с жилым домом. Собеседник агентства заметил, что пар из поврежденной трубы поднимался до девятого этажа. Затем труба прорвалась в местном парке.

В администрации Химок уверили, что бригады «ТСК Мосэнерго» оперативно прибыли на место прорыва и прекратили утечку воды. В настоящий момент ведутся работы для точного определения места повреждения теплотрассы и его устранения.

В октябре 2024 г. министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на правительственном часе в Госдуме заявлял, что 40% коммунальных сетей в России нуждаются в замене. При этом более половины (2,6 млрд из 5 млрд руб.) от общего объема средств по заключенным госконтрактам на ремонт и обслуживание систем теплоснабжения в 2024 г. пришлись на 10 из 89 российских регионов.

