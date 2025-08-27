Экс-помощника главы МВД РФ Умнова приговорили к 12 годам за взятку
Хамовнический суд Москвы приговорил к длительным срокам лишения свободы трех генералов МВД из Санкт-Петербурга Ивана Абакумова, Сергея Умнова и Алексея Семенова, обвиняемых во взятках.
Умнов приговорен к 12 годам лишения свободы со штрафом 35 млн руб. Абакумов получил 11,5 года со штрафом в 25 млн руб., а Семенов – 10,5 года и 10 млн руб. штрафа.
По данным агентства, сумма взяток составила около 64,6 млн руб. Генералы не признали вину.
О задержании Умнова, Абакумова и Семенова стало известно в июле 2022 г. Следствие установило, что с 2016 по 2020 г. фигуранты дела покупали на средства фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущество для личного пользования. По данным «Коммерсанта», правоохранители якобы настойчиво рекомендовали местным бизнесменам жертвовать деньги в фонд.