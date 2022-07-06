Суд арестовал помощника главы МВД Умнова
Басманный суд Москвы арестовал помощника министра внутренних дел Сергея Умнова по обвинению в злоупотреблении полномочиями, передает «РИА Новости». Уголовное дело было возбуждено в 2020 г.
«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья.
По ее словам, обвиняемый осведомлен о методах следствия и на свободе может попытаться противодействовать ему, скрыться и согласовать позицию с соучастниками. Защита, в свою очередь, заявила об истечении сроков давности и положительных характеристиках обвиняемого. Помимо Умнова был арестован еще один фигурант дела — экс-замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Иван Абакумов.
Ранее сегодня стало известно о задержании Умнова, Абакумова, а также начальника УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова в рамках уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Следователи установили, что с 2016 по 2020 г. фигуратны дела покупали на средства фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущество для личного пользования. По данным «Коммерсанта», силовики якобы настойчиво рекомендовали местным бизнесменам жертвовать деньги в фонд. После обыска Умнова и Семенова отправили на допрос в ГСУ СКР, а Абакумова, который последнее время жил в Крыму, отправят в Москву. По данным издания, против последнего год назад закрыли уголовное дело о подделке больничного листа в связи с истечением срока давности.