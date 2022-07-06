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Суд арестовал помощника главы МВД Умнова

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал помощника министра внутренних дел Сергея Умнова по обвинению в злоупотреблении полномочиями, передает «РИА Новости». Уголовное дело было возбуждено в 2020 г.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья.

По ее словам, обвиняемый осведомлен о методах следствия и на свободе может попытаться противодействовать ему, скрыться и согласовать позицию с соучастниками. Защита, в свою очередь, заявила об истечении сроков давности и положительных характеристиках обвиняемого. Помимо Умнова был арестован еще один фигурант дела — экс-замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Иван Абакумов.

Ранее сегодня стало известно о задержании Умнова, Абакумова, а также начальника УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова в рамках уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следователи установили, что с 2016 по 2020 г. фигуратны дела покупали на средства фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущество для личного пользования. По данным «Коммерсанта», силовики якобы настойчиво рекомендовали местным бизнесменам жертвовать деньги в фонд. После обыска Умнова и Семенова отправили на допрос в ГСУ СКР, а Абакумова, который последнее время жил в Крыму, отправят в Москву. По данным издания, против последнего год назад закрыли уголовное дело о подделке больничного листа в связи с истечением срока давности.

Ранее по теме: МВД подтвердило задержание трех генералов по делу о злоупотреблениях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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