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«Коммерсантъ» узнал детали дела о злоупотреблениях против трех генералов МВД

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Против трех генералов МВД возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Санкт-Петербурге, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России, сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, утром 5 июля оперативники провели обыски в домах и кабинетах помощника главы МВД Владимира Колокольцева — генерал-лейтенанта Сергея Умнова, который с 2012 по 2019 г. руководил ГУ МВД по Санкт-Петербургу, начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова, бывшего главного тыловика ГУ МВД по региону генерал-майора в отставке Ивана Абакумова, а также нескольких полицейских и полковника.

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в июле 2020 г. Сперва производство по делу велось в ГСУ СКР по Петербургу, откуда его впоследствии передали в центральный аппарат ведомства.

Согласно материалам дела, генералы якобы настойчиво рекомендовали местным бизнесменам жертвовать деньги в Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, которые затем фактически бесконтрольно тратили на разные полицейские мероприятия, что приносило коммерсантам определенные преференции.

После обыска Умнова и Семенова отправили на допрос в ГСУ СКР, а Абакумова, который последнее время жил в Крыму, отправят в Москву. По данным издания, против последнего год назад закрыли уголовное дело о подделке больничного листа в связи с истечением срока давности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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