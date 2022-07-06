«Коммерсантъ» узнал детали дела о злоупотреблениях против трех генералов МВД
Против трех генералов МВД возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Санкт-Петербурге, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России, сообщил «Коммерсантъ».
По данным издания, утром 5 июля оперативники провели обыски в домах и кабинетах помощника главы МВД Владимира Колокольцева — генерал-лейтенанта Сергея Умнова, который с 2012 по 2019 г. руководил ГУ МВД по Санкт-Петербургу, начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова, бывшего главного тыловика ГУ МВД по региону генерал-майора в отставке Ивана Абакумова, а также нескольких полицейских и полковника.
Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в июле 2020 г. Сперва производство по делу велось в ГСУ СКР по Петербургу, откуда его впоследствии передали в центральный аппарат ведомства.
Согласно материалам дела, генералы якобы настойчиво рекомендовали местным бизнесменам жертвовать деньги в Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, которые затем фактически бесконтрольно тратили на разные полицейские мероприятия, что приносило коммерсантам определенные преференции.
После обыска Умнова и Семенова отправили на допрос в ГСУ СКР, а Абакумова, который последнее время жил в Крыму, отправят в Москву. По данным издания, против последнего год назад закрыли уголовное дело о подделке больничного листа в связи с истечением срока давности.