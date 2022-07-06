«Коммерсантъ» узнал детали дела о злоупотреблениях против трех генералов МВД

После обыска Умнова и Семенова отправили на допрос в ГСУ СКР, а Абакумова, который последнее время жил в Крыму, отправят в Москву. По данным издания, против последнего год назад закрыли уголовное дело о подделке больничного листа в связи с истечением срока давности.