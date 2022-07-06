МВД подтвердило задержание трех генералов по делу о злоупотреблениях
Сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД провели обыски в рамках уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и задержали помощника главы МВД Сергея Умнова, начальника УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и бывшего замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Ивана Абакумова, сообщил пресс-центр МВД. Накануне об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
У задержанных прошли обыски по уголовному делу, возбужденному в июне 2020 г., сообщили в МВД. Сперва производство по делу велось в ГСУ СКР по Петербургу, откуда его впоследствии передали в центральный аппарат ведомства.
Следователи установили, что с 2016 по 2020 г. фигуратны дела покупали на средства фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущество для личного пользования. По данным «Коммерсанта», силовики якобы настойчиво рекомендовали местным бизнесменам жертвовать деньги в фонд. После обыска Умнова и Семенова отправили на допрос в ГСУ СКР, а Абакумова, который последнее время жил в Крыму, отправят в Москву. По данным издания, против последнего год назад закрыли уголовное дело о подделке больничного листа в связи с истечением срока давности.