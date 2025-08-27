ФСБ предотвратила попытку поджога самолета в аэропорту Владикавказа

27 августа ФСБ также сообщала о задержании 35-летнего жителя Волгограда. По версии следствия, он действовал по заданию СБУ и готовил диверсию на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области. Для этого он под видом курьера должен был забрать из тайника материалы для атаки.