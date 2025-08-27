ФСБ предотвратила попытку поджога самолета в аэропорту Владикавказа
Сотрудники ФСБ задержали жителя Северной Осетии, который планировал поджечь самолет в аэропорту Владикавказа. В отношении него возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в региональном управлении ведомства.
«Пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ», – говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС).
По данным спецслужбы, мужчина регулярно посещал радикальные украинские Telegram-каналы, где публиковались материалы о пытках и убийствах российских военных. Он приобрел пиротехническое изделие и пытался склонить сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта к участию в диверсионной деятельности.
Против задержанного возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ о приготовлении к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ), террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) и содействии терроризму (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Мужчина заключен под стражу, следственные действия продолжаются.
27 августа ФСБ также сообщала о задержании 35-летнего жителя Волгограда. По версии следствия, он действовал по заданию СБУ и готовил диверсию на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области. Для этого он под видом курьера должен был забрать из тайника материалы для атаки.